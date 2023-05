Introduzione: Il meteo del mese di Maggio potrebbe portare significative novità per la Lombardia. Osservando le tendenze meteorologiche a medio termine, l’ultima parte della primavera è iniziata con un periodo di marcata instabilità che potrebbe durare a lungo.

Instabilità meteorologica e benefici delle piogge

Le temperature registrate sono leggermente inferiori alle medie stagionali, mentre le precipitazioni sono molto frequenti, un fenomeno che si rivela importante per la regione.

Piogge abbondanti: un’ottima notizia

Il mese di Maggio inizia con abbondanti piogge, un fatto che va considerato positivamente piuttosto che come un fastidio. È importante ricordare che, nonostante le recenti piogge, lo stato idrico in Lombardia è ancora preoccupante e lontano dall’essere ottimale.

La necessità di piogge e rovesci

Le piogge e i temporali devono continuare a cadere con una certa regolarità e frequenza, poiché non possiamo permetterci di desiderare già un clima soleggiato e mite. La situazione attuale dell’umidità nei suoli richiede infatti precipitazioni continue e costanti.

Lontananza dell’anticiclone africano

L’anticiclone africano rimarrà assente per molti giorni, senza mostrare segni di rimonte di alta pressione o situazioni meteorologiche stabili. In altre parole, il caldo estivo dovrà attendere ancora.

Sole e pioggia si alterneranno

Il sole farà la sua comparsa di tanto in tanto, ma le condizioni favorevoli all’assenza prolungata di pioggia non si verificheranno. È quindi molto probabile che pioverà regolarmente nelle prossime settimane.

L’arrivo dell’estate e l’importanza delle piogge

L’estate è solitamente caratterizzata da un clima meno piovoso, almeno nelle pianure. Tuttavia, quando piove, le precipitazioni sono dovute a fenomeni termoconvettivi e non a piogge estese e durature. Per questo motivo, è fondamentale che le condizioni meteorologiche variabili continuino nelle prossime settimane. In altre parole, non dobbiamo sperare in sole e caldo, poiché ci sarà sicuramente tempo per questo durante la stagione estiva.

Chiediamo ai nostri lettori di riflettere sul fatto che le piogge sono ancora necessarie e utili. Due settimane fresche e piovose non sono sufficienti a risolvere il problema dell’umidità nei suoli.

Parole chiave: Meteo Lombardia, Maggio, instabilità meteorologica, piogge, anticiclone africano, stato idrico, estate