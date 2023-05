Il clima lombardo si dimostra capriccioso e inaspettato. Nonostante le temperature in aumento, simili a quelle di giugno, piogge e temporali sono pronti a sorprenderci, in particolare sulle Alpi e sulle pianure.

Anticiclone rapido e instabilità in arrivo

Anticiclone temporaneo

L’anticiclone di origine subtropicale non è particolarmente invadente e lascerà presto spazio a correnti umide e instabili nei giorni a venire. Si prevede che durerà fino a sabato 6 maggio, dopodiché le condizioni meteorologiche sulla Lombardia cambieranno. La giornata di domenica 7 sarà ancora abbastanza calda, ma dalla sera la pressione atmosferica inizierà a diminuire.

Configurazione meteo europea normale

Non c’è motivo di preoccuparsi: si tratta di una tipica configurazione meteorologica europea che indica un normale rialzo della pressione atmosferica. Tuttavia, l’incidenza e le dimensioni dell’anticiclone sono piuttosto limitate, motivo per cui ci aspettiamo nuove precipitazioni in breve tempo.

Cambiamenti previsti nella settimana dall’8 al 14 maggio

Settimana di tempo variabile

Per la settimana dall’8 al 14 maggio, ci aspettiamo un notevole cambiamento del tempo. Naturalmente, allo stato attuale delle cose, non è possibile fornire previsioni dettagliate e accurate, ma sottolineiamo che il sole si alternerà con periodi nuvolosi. Ci saranno molte nuvole e piogge sparse.

Assenza di caldo fuori stagione e anticicloni africani

In altre parole: non ci sarà caldo fuori stagione né anticicloni africani troppo invadenti e duraturi. Questo aspetto è fondamentale, poiché non è desiderabile avere un lungo periodo di sole e caldo già in questo mese.

Prospettive per il resto di maggio

Tendenze meteorologiche confortanti

Le tendenze meteorologiche appaiono quindi rassicuranti. Ricordiamo ai nostri lettori che non è auspicabile avere già sole e caldo in questo periodo dell’anno. Per il caldo e il sole ci sarà sicuramente il trimestre estivo, che spesso inizia già alla fine di maggio e termina nella seconda metà di settembre. Speriamo piuttosto che la variabilità tipica del mese di maggio persista ancora per un po’.