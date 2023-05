La previsione del tempo per i prossimi 10 giorni in Lombardia presenta importanti novità. Iniziamo il mese di maggio con un clima instabile, caratterizzato da temperature al di sotto della media e frequenti precipitazioni.

Periodo di instabilità meteo: piogge e temperature moderate

Le temperature nelle prossime giornate saranno leggermente inferiori alle medie stagionali, mentre le precipitazioni si manifesteranno con una certa frequenza, soprattutto sulle Alpi, ma anche nelle pianure. La situazione meteo attuale è quindi caratterizzata da una decisa instabilità, e tale tendenza sembra destinata a protrarsi.

Le piogge non sono ancora finite

Il primo giorno di maggio è caratterizzato da intense precipitazioni, seguite da una breve pausa di un paio di giorni. Tuttavia, nel corso del fine settimana, il tempo potrebbe nuovamente cambiare, portando altre piogge. Queste condizioni meteorologiche, pur causando qualche disagio, sono in realtà un fattore positivo, poiché contribuiscono a mitigare il deficit idrico della regione lombarda, ancora presente nonostante le abbondanti piogge di aprile.

L’anticiclone africano lontano: una buona notizia

L’anticiclone africano, responsabile delle ondate di calore estivo, rimarrà distante dalla Lombardia nei prossimi giorni. Non si prevedono infatti rimonte di alta pressione né situazioni meteorologiche stabili per un lungo periodo. Ciò significa che il caldo e la stabilità atmosferica dovranno attendere ancora.

Il sole farà capolino, ma le piogge non si fermeranno

Nonostante l’instabilità del tempo, il sole non mancherà di farsi vedere di tanto in tanto. Tuttavia, non si prevedono condizioni favorevoli all’assenza prolungata di piogge sulla regione lombarda.

Prospettive per l’estate

L’estate, come sappiamo, è generalmente meno piovosa, almeno nelle pianure (mentre le precipitazioni sono più frequenti sulle Alpi). Le piogge estive, solitamente dovute a fenomeni termoconvettivi, raramente sono estese e prolungate, e quindi poco utili a colmare il deficit idrico. Pertanto, è importante sfruttare al meglio le precipitazioni del periodo primaverile per prepararsi ai primi veri caldi estivi.