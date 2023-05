Gli ultimi aggiornamenti meteo modificano in parte l’evoluzione prevista per il weekend. Ciò che emerge è che avremo una maggiore influenza dell’alta pressione euro-atlantica. Di conseguenza ci attende un contesto più soleggiato e caldo, ma attenzione i temporali non mancheranno affatto.

Cosa ci dobbiamo attendere? L’attuale nuova crisi d’instabilità, con un aumento dei temporali soprattutto al Nord, si smorzerà venerdì. Il nocciolo d’aria fredda giunto dalla Scandinavia sfilerà con moto retrogrado verso la Penisola Iberica, favorendo il ritorno di condizioni meteo relativamente più stabili sull’Italia.

Le schiarite saranno quindi prevalenti venerdì soprattutto al Nord. L’instabilità ad evoluzione diurna sosterrà i temporali più frequenti al Sud dove sconfineranno sulle coste, nelle zone interne del Centro e delle Isole oltre che sui settori alpini e prealpini.

Il ridimensionamento dell’instabilità sarà così il preludio ad un weekend improntato ad un contesto meteo ancora più soleggiato, stante il parziale ulteriore aumento della pressione. La colonnina di mercurio riprenderà a salire soprattutto al Centro-Nord, complice il maggiore soleggiamento.

Temporali più isolati ma sempre in agguato

Nei giorni fra sabato e domenica l’Italia godrà maggiormente dell’influenza dell’anticiclone proteso dall’Atlantico all’Europa Centrale, oltre che di un lembo del promontorio subtropicale. Ci sarà quindi più spazio per il sole, rispetto alle previsioni precedenti.

L’anticiclone non sarà però così forte da inibire completamente l’instabilità atmosferica. L’Italia sarà infatti ancora esposta a deboli refoli d’aria fresca in quota che, contrastando con il riscaldamento diurno, favoriranno locali formazioni temporalesche.

Nel dettaglio, per sabato le interferenze instabili favoriranno qualche rovescio al mattino su parte del Nord-Ovest fino in pianura ed ulteriori temporali diurni su Alpi Centro-Occidentale ed entroterra ligure. Altri focolai temporaleschi si svilupperanno su aree interne appenniniche, specie al Sud, e sulla Sicilia orientale.

Domenica il quadro non varierà più di tanto, con l’ulteriore escalation dei temporali diurni sulle Alpi e zone interne del Centro-Sud, con qualche sconfinamento fin sulle coste del basso versante tirrenico. Ci sarà un po’ più caldo, pur senza eccessi, e questo riscaldamento darà maggiore energia ai temporali su scala locale.