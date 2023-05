L’anticiclone presente sul Mediterraneo è agli sgoccioli, con meteo che si appresta a peggiorare su parte dell’Italia. Tutto avverrà nel corso di domenica, con un deciso capovolgimento rispetto all’attuale scenario che vede stabilità quasi incontrastata, a parte i primi disturbi in prossimità delle aree alpine.

Non c’è quindi da farsi alcuna illusione su una prosecuzione di questo piccolo assaggio d’Estate, con anche le temperature attese in crollo. Il guasto meteo in arrivo precederà una settimana che si preannuncia particolarmente turbolenta e ricca di colpi di scena, con varie perturbazioni all’assalto dell’Italia.

Il cambiamento ormai imminente è dovuto all’approssimarsi di un cavo d’onda dall’Europa Occidentale legato al flusso atlantico, che piloterà un piccolo vortice ciclonico verso i mari italiani. L’anticiclone tenderà quindi a cedere, con un impulso instabile che per domenica inizierà a raggiungere l’Italia.

A farne le spese saranno le regioni settentrionali, dove rivedremo qua e là la pioggia, ma soprattutto temporali e anche grandine. L’instabilità della prima domenica di Maggio sarà incentivata dai forti contrasti termici tra l’aria più calda preesistente e quella più fresca in arrivo.

Temporali anche forti, preludio ad una fase molto movimentata

Nel dettaglio, già dal mattino di domenica le prime precipitazioni temporalesche interesseranno le aree alpine, ma anche l’Alto Piemonte e la fascia pedemontana lombarda. Tra pomeriggio e sera i temporali si propagheranno a buona parte della Val Padana centro-occidentale specie a nord del Po.

Non mancheranno fenomeni anche di forte intensità e localmente accompagnati da grandine, in particolare tra Piemonte e buona parte della Lombardia. Nonostante la distribuzione irregolare di queste precipitazioni, si tratta evidentemente di pioggia preziosa per allentare ulteriormente l’emergenza siccità.

Sul resto d’Italia non avremo grosse variazioni per domenica, anche se avremo il passaggio di nuvolosità perlopiù sterile associata a qualche piovasco, più probabile in Sardegna. Non mancheranno inoltre rovesci a macchia di leopardo localizzati sulle zone interne del Centro Italia, a ridosso della dorsale appenninica.

Ad inizio settimana l’instabilità atmosferica si estenderà a tutto il Centro-Sud, con l’alta pressione che perderà energia sotto la spinta del flusso atlantico. Un assalto ben più forte del flusso fresco e perturbato giungerà poi in seguito nel corso della prossima settimana, confermando una Primavera molto ballerina.