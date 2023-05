La svolta meteo di Maggio ha riportato la tanto auspicata pioggia, che serviva come una manna del cielo su parte dell’Italia. Già da inizio mese il tempo ha preso una piega completamente nuova, con l’anticiclone che si è ritirato per far posto al flusso delle perturbazioni in discesa dal Nord Atlantico e dal Nord Europa.

La pioggia è caduta abbondante nel corso della prima decade del mese. Dopo la lunga siccità e una prima parte di primavera con penuria di pioggia, lo scenario si è quindi capovolto. Il maltempo è risultato localmente eccessivo, con anche situazioni alluvionali come quella avvenuta in Emilia Romagna.

Questo scenario così turbolento non sembra volersi placare, con l’Italia che è nel mirino di ulteriori perturbazioni che favoriranno lo sviluppo di bassa pressioni proprio sul cuore del Mediterraneo. Le alte pressioni restano lontane dall’Italia e pertanto ci attende anche un contesto di pioggia duraturo.

Ne avremo ancora per molto. Si vede una fine di questa tendenza? A dire il vero no, visto che le piogge sono destinate ad accompagnarci sino almeno al 20 Maggio. In realtà questa parentesi così travagliata potrebbe abbracciare anche la terza decade di Maggio.

Crescente rischio fenomeni violenti

Ovviamente ciò non significa che pioverà ininterrottamente tutti i giorni di continuo e ovunque. Bisognerà mettere in conto il rischio di acquazzoni o temporali improvvisi, anche in giornate che magari mostreranno ampi spazi soleggiati. Le piogge potrebbero peraltro risultare violente con anche grandinate.

C’è infatti da considerare la possibile formazione di aree di bassa pressione molto energiche e in grado di dare origine a temporali di forte intensità. Una possibile fase ciclonica molto insidiosa, dalle caratteristiche autunnali, è attesa per l’inizio di settimana.

Quanta pioggia dobbiamo attenderci? Pioverà abbastanza in linea generale così sembra, sebbene sia impossibile fornire dettagli a livello locale. L’Italia, con le aree dei vicini Balcani, saranno le zone d’Europa più bersagliate dalla pioggia nei prossimi giorni.

Va detto che le precipitazioni più violente potrebbero riguardare il Sud la prossima settimana, dove ci sarà un maggiore contrasto fra l’aria fresca nord-atlantica e quella nord-africana. Di fatto le piogge ci accompagneranno ancora a lungo e il rischio è quello che l’Estate possa tardare rispetto al solito.