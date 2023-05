La Primavera ha cambiato marcia, con un drastico cambiamento meteo che si è iniziato a palesare già da Aprile. Dopo un Marzo all’insegna di temperature sopra la media e di clima secco, Aprile ha presentato un volto decisamente diverso. Ora Maggio fa il botto, con imminenti piogge abbondanti e durature.

L’aspetto più saliente delle ultime settimane è il ritorno di precipitazioni importanti, come ormai non ci si attendeva più. Queste piogge rappresentano una boccata d’ossigeno per la siccità che non dava tregua da oltre un anno su parte del Nord e che minacciava di diventare un’emergenza pesante in vista dell’Estate.

Al tempo stesso si tratta di piogge insidiose, allorquando cadono troppo abbondanti su terreni secchi. E’ il caso di quanto accaduto in Emilia Romagna, con la recente alluvione. Le nuove piogge in arrivo preoccupano ora per la situazione opposta e cioè per i terreni saturi e i fiumi ancora gonfi.

Ora siamo in pieno Maggio e sta iniziando una fase perturbata ancora più incisiva e anomala per il periodo, che potrebbe dare il definitivo colpo di grazia alla siccità, almeno su larga scala. C’è infatti in atto un cambio di circolazione, che imprimerà la discesa di perturbazioni nord-atlantiche a raffica verso il Mediterraneo.

Lunga fase piovosa fin verso la fine di Maggio

Il rafforzamento di un blocco anticiclonico alle alte latitudini atlantiche favorirà l’isolamento di un’area di bassa pressione alle nostre latitudini. Questa configurazione persisterà a lungo, ne avremo per almeno altri 10 giorni ma non è escluso che gli strascichi proseguano ben oltre.

Ci attende così una seconda decade di Maggio molto piovosa sul Mediterraneo e sull’Italia, con ripetute ondate di maltempo anche importanti. Le precipitazioni risulteranno probabilmente superiori alla media per i prossimi 10-15 giorni un po’ su tutta Italia, oltre che su Balcani e Nord Africa.

Inutile dire che, se questo scenario verrà confermato, il surplus di piogge così prolungato non potrà che abbattere ulteriormente quel che resta della siccità. Non abbiamo elementi per attenderci stravolgimenti di questo quadro meteo così compromesso e pertanto le piogge bersaglieranno l’Italia.

Maggio 2023 non sarà solo piovoso, ma anche fresco. In pratica ci troviamo dinanzi ad un mese all’opposto del Maggio 2022 che fu caldissimo. In linea generale, negli ultimi decenni, il mese di Maggio (ma anche Aprile) si presentano sempre più spesso molto capricciosi, con piogge abbondanti e temperature fresche.