Maggio non finisce davvero di stupire. Gli ultimi aggiornamenti meteo non cambiano le carte in tavola e tutta la seconda parte del mese sarà caratterizzata dal susseguirsi di impulsi perturbati, incanalati in correnti fredde ed instabili in discesa dalle alte latitudini.

Non ci saranno ostacoli per questi flussi impulsi freddi nel raggiungere il Mediterraneo. L’anticiclone è infatti completamente spodestato e relegato ai margini, proteso verso nord sul Vicino Atlantico. Questa situazione tenderà a mantenersi ancora a lungo, non ci saranno grosse modifiche nella circolazione a larga scala.

La continua discesa di queste correnti fredde verso il Mediterraneo ed il Nord Africa alimenterà una vasta falla barica, nella quale si formeranno vortici di bassa pressione a ripetizione. Ci sarà infatti l’innesco di contrasti esplosivi tra quest’aria fredda e quella ben più calda di matrice afro mediterranea.

Il vortice ciclonico d’inizio settimana, molto profondo, sarà proprio il risultato di questa contrapposizione di masse d’aria diverse. L’Italia ne risentirà in pieno ed avremo condizioni di maltempo anche di eccezionale intensità su molte regioni.

Rischio maltempo esagerato per Maggio

La mappa delle anomalie delle piogge per il periodo tra il 15 ed il 22 Maggio è eloquente. L’Italia sarà tra le aree d’Europa maggiormente bersagliate da precipitazioni notevolissime per il periodo. Non ci sarà tanta differenza tra il Nord ed il Sud.

La stima di queste precipitazioni rischia peraltro di risultare sottostimata, in virtù di quella che sarà l’intensità del vortice ciclonico mediterraneo atteso tra lunedì e mercoledì. Gli ultimi aggiornamenti calcano la mano sulla potenza del ciclone, che potrebbe quindi dare ancora più maltempo del previsto.

La pioggia cadrà quindi abbondante e soprattutto si rischia che ne cada localmente troppa in brevi lassi di tempo. Tornerà quindi molto attuale il rischio di nubifragi, che potrebbero causare situazioni di criticità ed anche allagamenti lampo, come quelli estesi d’entità alluvionale avvenuti di recente in Emilia Romagna.

Anche a seguito di questa fase ciclonica, le piogge continueranno a coinvolgere l’Italia a tratti nel resto della settimana. Si tratterà di precipitazioni talvolta connesse all’instabilità a ciclo diurno, con l’atmosfera che potrebbe mantenersi parecchio turbolenta addirittura sino a fine Maggio.