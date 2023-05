Le sorprese meteo non sono finite in questo Maggio partito col botto. Corriamo rapidamente verso l’Estate, che avrà inizio ufficialmente il 1° Giugno per il calendario meteorologico. Quest’anno però il tempo ha tutte le intenzioni di mantenersi bizzarro e a tratti inclemente più a lungo del previsto.

La grande altalena continuerà a lungo. Adesso abbiamo ritrovato l’anticiclone dopo il maltempo dei primi giorni del mese, ma durerà poco. Nel weekend torneranno i temporali principalmente al Nord, ma domenica qualche acquazzone diurno coinvolgerà anche la Sardegna e l’Appennino.

L’intrusione d’aria instabile, in seno ad un’onda ciclonica atlantica, costringerà l’alta pressione a cedere. Non avremo vero e proprio maltempo, ma solo instabilità che sarà poi il preludio ad una nuova settimana particolarmente dinamica.

Questo primo vortice d’instabilità, che affonderà sull’Italia, sembra in grado di fare da calamita ad ulteriori affondi d’aria fresca in arrivo dal Mare del Nord e dall’Europa Settentrionale. Il tempo dovrebbe peggiorare alla fine di martedì sul Nord Italia, con l’arrivo di un fronte freddo.

Irruzione di una saccatura fredda verso il Mediterraneo

L’impulso perturbato farà da apripista alle correnti fresche nord-atlantiche che dilagheranno sull’Italia e sul bacino centrale del Mediterraneo attorno a metà della prossima settimana. Una serie di impulsi d’aria sempre più fredda determineranno la formazione di una depressione sui mari attorno all’Italia.

In sostanza, l’inizio della seconda decade di Maggio sarà caratterizzato da tempo instabile e con temperature inferiori alla media, specie al Centro-Nord. Ci sarà occasione per rovesci e temporali intermittenti, in un contesto abbastanza fresco e ventoso per il periodo.

In base agli ultimi aggiornamenti, pare che anche il weekend di metà mese possa risultare compromesso da instabilità con frequenti precipitazioni, a causa dell’ulteriore afflusso di correnti fredde dal Nord Europa. Insomma, se verrà confermata quest’evoluzione, ci aspettano diversi giorni dal meteo imbronciato.

Ci sarà quindi una parentesi di Maggio decisamente scoppiettante. L’Estate può attendere e non sembra in grado di anticipare i tempi com’era accaduto un anno fa nello stesso periodo. Le ultime proiezioni ci mostrano come il primo vero episodio di caldo da bella stagione potrebbe avvenire verso la fine del mese.