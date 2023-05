Meteo avvicinabile e accogliente ci saluta questo fine settimana, con il sole che fa una ricomparsa benvenuta dopo un periodo di irrequietezza temporalesca. Le temperature, però, svolgono una danza imprevedibile, sviando dalla norma stagionale. Eppure, si prevede una tregua nel cattivo tempo, portando speranze di durata più lunga rispetto alle tregue precedenti. Prepariamoci quindi a salutare l’ondata temporalesca corrente e ad accogliere un weekend che promette momenti gradevoli.

Aspetti positivi: aumento della pressione e calma atmosferica

Primo aspetto positivo da evidenziare: l’aumento della pressione atmosferica. Questo trend ci farà sì evitare una diffusione estesa di temporali, limitandoli alle sole zone montuose.

Temporali: un pericolo latente nelle zone montuose

Attenzione, tuttavia, a chi si avventura in montagna, dove i temporali potrebbero rivelarsi particolarmente intensi. Non sarà raro incontrare forti raffiche di vento, frequente attività elettrica e il temuto fenomeno della grandine. Questi aspetti rendono i temporali non solo uno spettacolo da ammirare, ma anche un pericolo da evitare.

Quadro termico: un gioco di equilibri

Un altro aspetto rasserenante del meteo del weekend riguarda il quadro termico. Venerdì ci si aspetta un significativo aumento delle temperature, ma tra Sabato e Domenica, un parziale sbilanciamento dell’alta pressione delle Azzorre verso l’Europa centrale causerà la discesa di venti freschi verso l’Italia. Questo comporterà una lieve flessione delle temperature, che tuttavia manterranno un clima piuttosto caldo, senza eccessi.

L’arrivo dell’aria fresca e secca: una boccata d’ossigeno

L’arrivo di aria più fresca e secca dai quadranti Nordorientali garantirà un ricambio dell’aria e dunque un calo dei livelli di umidità che da giorni pervadono soprattutto la Valle Padana e molti tratti interni del Centro.

Riassunto: un weekend promettente

In conclusione, ci attende un weekend abbastanza soleggiato, gradevole dal punto di vista climatico, e solo parzialmente minacciato da alcuni temporali concentrati sui rilievi.