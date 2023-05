Potrebbe sembrarvi un gioco di parole, ma vi assicuriamo che nel corso del prossimo weekend sarà difficilissimo prevedere con esattezza dove scoppieranno dei temporali. L’unica cosa certa è che ci saranno e dove colpiranno potranno assumere anche carattere di forte intensità!

A differenza delle estese perturbazioni atlantiche classiche dei periodi autunnali ed invernali e per le quali si riesce più facilmente a seguirne la traiettoria, in questo periodo dell’anno raggiungono il nostro Paese nella maggior parte dei casi fronti d’aria fredda ed instabile che a sua volta contrastano con il caldo preesistente dando luogo ad improvvisi focolai temporaleschi per i quali è quasi impossibile prevederne la precisa area di sviluppo.

A darci tuttavia una mano a capire almeno quali saranno le zone a rischio, ci pensano i centri di calcolo internazionale uniti ovviamente alla nostra esperienza.

Detto ciò cerchiamo di capire meglio cosa accadrà sul fronte meteo nel corso del weekend. Sabato già dal mattino potranno scoppiare alcuni temporali che si intensificheranno nel corso della giornata su Alpi, Prealpi, Valle Padana centro-occidentale e su gran parte del comparto tirrenico dalla Toscana, al Lazio fino alla Campania e la Calabria.

Tempo migliore invece sulle estreme zone del Nordest, lungo il comparto adriatico e sul resto del Sud.

Arriviamo così alla Domenica dove , a differenza del Sabato, i temporali saranno più probabili sui rilievi e dunque su Alpi e su tutta la dorsale appenninica. Rimangono tuttavia possibili locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti specie sul comparto del basso Tirreno.

Da segnalare inoltre che da Domenica tornerà a fare più caldo specialmente al Nord e nelle aree più interne del Centro.