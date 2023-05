Salirà in fretta la pressione nei prossimi giorni, ma tanto in fretta tornerà a calare.

Stiamo vivendo una Primavera davvero pazza, come quelle di una volta, spesso capace di illuderci con qualche sbuffata di caldo e di sole, per poi ripresentarsi in tutta la sua dinamicità con il ritorno delle nubi, delle piogge e dei temporali.

Ora i riflettori sono puntati su un’area di alta pressione che dopo i capricci di questi giorni ci proietterà all’interno di una fase più stabile, soleggiata e anche ben più calda che toccherà il suo apice tra le giornate di Venerdì 5 e buona parte di Sabato 6 Maggio.

Ma la nostra attenzione si concentra su quanto potrà accadere nella seconda parte del Sabato e soprattutto su Domenica 7; dalle terre più settentrionali del nostro continente si metterà in viaggio verso Sud un profondo vortice ricolmo d’aria fredda che avvicinandosi poi al nostro Paese innescherà locali disturbi.

Sabato pomeriggio alcuni refoli d’aria fresca infatti potranno dar luogo ad improvvisi temporali ma essenzialmente a ridosso dei rilievi alpini e al massimo fino a quelli prealpini.

Proseguirà un caldo bel tempo invece sul resto del Paese dove i termometri toccheranno valori quasi estivi specie su Sardegna, zone interne del Sud e del Centro fino a gran parte della Valle Padana.

Attenzione invece alla giornata di Domenica quando il vortice freddo si avvicinerà ulteriormente al nostro Paese. Le infiltrazioni d’aria più fresca sopraggiunte il Sabato si faranno ulteriormente sentire anche su tutto il Nord e su parte del Centro.

Per questa ragione ci attendiamo una maggior probabilità di temporali non solo sui rilievi del Nord, ma anche su molti tratti della pianura Padana e sui comparti appenninici centrali.

Qualche nube di passaggio in più si registrerà anche sul resto del Centro, mentre il mezzogiorno continuerà a godersi una domenica di sole e di clima molto caldo a differenza delle regioni del Nord e parte del Centro dove l’arrivo dei temporali coinciderà con un fisiologico seppur contenuto calo termico.