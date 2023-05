Prosegue questo periodo di forte dinamismo sul fronte meteorologico. I giorni passano e la stagione primaverile non ne vuole proprio sapere di regalarci un periodo discretamente lungo di stabilità.

Forse ci siamo abituati alle stagioni primaverili degli ultimi anni, spesso caratterizzate da lunghe pause di sole e di caldo. Fatto sta che il tempo continua a rimanere assai capriccioso e potrebbe continuare ad esserlo davvero a lungo visto che le prospettive sono ben lungi dal proporci un ritorno alla calda stabilità atmosferica.

Detto ciò, pare evidente come ci siano tutti i presupposti per vivere un fine settimana che non farà certo felici gli amanti del bel tempo, anche se la Domenica potrebbe riservarci qualche nota positiva in più.

Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta per questo secondo weekend di Maggio.

Partiamo chiaramente dalla giornata di Sabato 13 quando già dal mattino troveremo tante nubi e piogge sparse su gran parte del Nord, sulla Sardegna, la Sicilia e il comparto del basso Tirreno. Più asciutto sarà invece il tempo altrove con anche qualche occhiata di sole sulle regioni del Centro.

Tra il pomeriggio e la sera il quadro meteorologico si farà via via sempre più temporalesco con fenomeni ancora su tutto il Nord, ma anche su tutto il Centro e sulla Sardegna. Meno piovoso invece altrove.

Arriviamo così alla giornata di Domenica che inizierà piovosa soprattutto al Nord, specie in montagna, e poi lungo il tratto adriatico del Centro e poi su Lazio e e Abruzzo. Meglio andranno le cose al Sud.

Ma il giorno di festa riserverà anche una gradita sorpresa agli amanti del bel tempo in quanto il pomeriggio potrebbe trascorrere più tranquillo rispetto al Sabato. Sia chiaro, non mancheranno alcuni temporali sui rilievi del Nord e del Centro, ma sui comparti di pianura, al Sud e sulle due Isole Maggiori il meteo pare mantenersi asciutto proponendoci anche qualche ora di sole.

Da segnalare inoltre che su un settore del Paese farà anche molto caldo. Ci riferiamo in particolare alla Sicilia dove i venti di Scirocco faranno lievitare non poco le colonnine di mercurio.