Abbiamo appena oltrepassato la metà di Maggio e per gli amanti del solleone la pazienza è praticamente agli sgoccioli. Ormai da parecchi giorni infatti, l’Italia vive un contesto meteo davvero turbolento e per alcune regioni sembra di essere addirittura più in Autunno che in Primavera inoltrata.

Passi che l’anticiclone delle Azzorre se ne stia lontano del nostro Paese, a questo ci siamo ormai abituati. Fa invece riflettere il fatto che anche il suo stretto parente africano non sia riuscito fino ad oggi, come spesso è capitato in questi ultimi anni, ad avvolgere il bacino del Mediterraneo garantendoci una maggior e duratura stabilità atmosferica.

E badate bene che non finirà qui! Anzi. Le prospettive future sono ben lungi dall’essere votate al bel tempo, tant’è che anche il prossimo weekend sembra destinato a trascorrere con un’Italia bagnata su molte regioni.

Ci sarà infatti l’ennesimo vortice a rovinare tutti i nostri progetti per una bella gita fuori porta. Un vero e proprio ciclone che seguirà probabilmente il medesimo sentiero del precedente.

Già da Sabato 20 dunque avremo nuovamente tante nubi, piogge e temporali sparsi soprattutto al Centro e al Nord, mentre andrà un po’ meglio al Sud dove alcune noie arriveranno solo in serata, fatta eccezione per la Sicilia dove la pioggia potrà arrivare già nel pomeriggio.

Qualche spiraglio di vedere un po’ più di sole, o se preferito un po’ meno nubi, ce lo aspettiamo in quel di Domenica 21 quando le piogge e i temporali saranno più probabile a ridosso dei monti, sulle regioni di Nordovest e sulle due Isole Maggiori.

Aspettiamo comunque altri aggiornamenti prima di confermare quanto appena scritto. La Primavera infatti, soprattutto quest’anno, riserva spesso delle sorprese!