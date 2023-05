L’Italia è in ostaggio del meteo avverso, stretta nella morsa di un profondo vortice di bassa pressione. Come temuto, purtroppo le piogge eccessive hanno portato una nuova disastrosa alluvione in Emilia Romagna, con numerosi fiumi esondati ed allagamenti in diverse città, tra cui Bologna.

L’emergenza maltempo ha purtroppo generato una situazione drammatica. Le operazioni di soccorso sono molto difficili, con molte persone costrette a rifugiarsi ai piani alti. Il bilancio è pesantissimo, si parla di almeno 5 morti e diversi dispersi con migliaia di evacuati.

Questo scenario così critico, tra la Romagna e parte dell’Emilia, riguarda in parte anche le Marche dove le intense precipitazioni hanno rischiato di causare l’esondazione del fiume Misa a Senigallia. La situazione è maggiormente sotto controllo, nonostante diversi corsi d’acqua oltre i livelli di guardia.

Finalmente il grosso delle piogge dovrebbe essere passato e nelle prossime ore i fenomeni diminuiranno ulteriormente d’intensità, specie in Romagna. Non ci sono speranze di una svolta meteo a breve e, vista la situazione, basterà davvero poca pioggia per contribuire ad aggravare l’emergenza.

Purtroppo il prossimo weekend non promette davvero nulla di buono. Il Mediterraneo rimarrà sede di una complessa circolazione depressionaria, mentre l’Anticiclone delle Azzorre continuerà a protendersi dall’Atlantico verso la Scandinavia.

Altro vortice per il weekend

Ci attendono giornate dal tempo molto instabile e a tratti perturbato, con piogge e temporali su molte regioni. Un nuovo vortice si riorganizzerà ad ovest dell’Italia e poi sul Nord Africa, con un nuovo impulso perturbato che venerdì raggiungerà il Nord, la Toscana e la Sardegna, con maggiori effetti al Nord-Ovest.

Il nuovo minimo depressionario si dovrebbe poi approfondire tra la Sicilia e la Tunisia ad inizio weekend, per poi risalire domenica verso il Sud dove tenderà un po’ a perdere energia. L’intera Penisola sarà comunque abbracciata da questa nuova spirale ciclonica.

La giornata peggiore sarà sabato, con le precipitazioni più importanti tra area tirrenica, le Isole e gran parte del Sud. Non mancheranno locali nubifragi. Le piogge colpiranno anche il Nord, in maggior misura il Nord-Ovest esaltato dall’effetto stau.

Domenica l’instabilità si concentrerà su Isole Maggiori, zone interne del Centro-Sud e Nord-Ovest dove si avranno le precipitazioni più abbondanti. Fortunatamente il grosso del maltempo atteso nel weekend dovrebbe risparmiare le aree alluvionali, almeno in base alle attuali proiezioni.