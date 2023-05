Come recita un famoso proverbio Italiano, non è tutto oro quello che luccica. Una frase metaforica che ha il significato di mettere in guardia da certe situazioni che appaiono a prima vista positive, ma che poi, a un’indagine più approfondita, risultano molto meno piacevoli.

Ed è proprio quanto accadrà nel corso del weekend, il primo del mese di Maggio per la precisione. Ma vediamo perché.

Dopo la fase di crudo maltempo che ha colpito in questi ultimi giorni molte regioni del nostro Paese, avanzerà coraggiosamente da Ovest un promontorio di alta pressione accompagnato da venti piuttosto caldi.

Per questa ragione ci attendiamo un rapido e generale miglioramento del tempo ed un conseguente rialzo delle temperature.

Una delle giornate più calde e discretamente soleggiate sarà proprio quella di Sabato 6 quando i termometri saliranno verso valori praticamente estivi e il sole bacerà generosamente molte regioni d’Italia da Nord a Sud.

Attenzione però alle ore pomeridiane e dunque a quelle più calde quando si potranno invece formare insidiosi addensamenti nuvolosi al Nord a carico delle regioni alpine e prealpine capaci di innescare improvvisi focolai temporaleschi che entro sera potrebbero insidiare anche le zone pianeggianti limitrofe in particolare quelle del Nordovest.

A dare ulteriore credibilità al nostro proverbio, ci penserà poi la seconda parte del fine settimana. Domenica 7, masse d’aria più fresca in quota potranno sollecitare maggiormente i contrasti con il caldo preesistente dando così origine a nuovi focolai temporaleschi capaci di colpire non solo i rilievi alpini e prealpini, ma anche molti settori della Valle Padana e dell‘area appenninica centrale.

Insomma, nonostante la presenza di un’area anticiclonica, l’atmosfera non riuscirà a trovare ancora una totale stabilità, questo almeno su parecchie aree del Paese.