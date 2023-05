Giungono buone novelle dagli ultimi aggiornamenti elaborati dai principali centri di calcolo internazionali. Fino a ieri infatti, sembrava che il fine settimana, specialmente il Sabato, dovesse trascorrere sotto il segno dell’instabilità con frequenti temporali su molte aree del nostro Paese.

Ora la situazione in sede previsionale è cambiata e a favore di un contesto meteo più tranquillo. Attenzione però, abbiamo detto più tranquillo e non completamente stabile. Nonostante la pressione tornerà ad aumentare in area mediterranea, non potremo ancora godere di un vero e proprio anticiclone in grado di eludere i tentativi dell’instabilità di colpire alcuni angoli d’Italia.

Insomma, per caprici meglio, trascorreremo un fine settimana di tempo discreto con parecchio sole su gran parte del Paese anche se non mancheranno alcuni temporali in possibile formazione nelle ore più calde, ma relegati principalmente ai comparti montani. Non possiamo tuttavia escludere che qualche rovescio possa spingersi localmente anche verso le pianure limitrofe specialmente al Sud.

Da segnalare inoltre che nel corso del weekend soffieranno venti relativamente più freschi dai quadranti Nordorientali in quanto l’alta pressione tenderà a sbilanciarsi verso Nord. Per questa ragione, nonostante il ritorno al bel tempo ed una nuova ripresa delle temperature, non farà così caldo come nei giorni scorsi.

Difficile al momento poter dire se nei giorni successivi il tempo riuscirà a starsene tranquillo in quanto non c’è ancora una configurazione che possa far pensare all’arrivo di un lungo periodo stabile. Gioco forza è molto probabile che nel corso della prossima settimana le cose si possano nuovamente orientare verso il brutto tempo e al più verso un contesto solo più instabile. Ci aggiorneremo.