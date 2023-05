L’inizio di Maggio dal meteo così burrascoso lascerà presto spazio ad un miglioramento. Durante la fase centrale della settimana tornerà ad affermarsi l’anticiclone con una nuova componente calda subtropicale, poi potrebbe tornare il maltempo.

La pausa anticiclonica che coinvolgerà il bacino centro-occidentale del Mediterraneo sembra infatti avere vita molto breve. Ci troviamo ancora in primavera ed è normale che il tempo atmosferico mantenga per il momento queste oscillazioni, prima di un regime più estivo.

Quale evoluzione attenderci? Secondo le prospettive tracciate dai centri meteo, il predominio dell’alta pressione durerà appena un paio di giorni, principalmente giovedì e venerdì. L’Italia godrà non solo del sole, ma anche di un po’ di caldo per via del contributo d’aria calda in quota a supporto dell’anticiclone.

Nel momento in cui il promontorio anticiclonico si distenderà verso l’Italia, sull’Atlantico una nuova depressione organizzata riuscirà ad avanzare verso levante e punterà il nostro Paese. Le ultime proiezioni evidenziano che il guasto potrebbe avvenire nel corso del weekend.

Nuova ondata di piogge e temporali

Le prime infiltrazioni instabili si faranno strada venerdì a lambire le sole aree alpine, ma poi un fronte vero e proprio si addosserà al Nord nella giornata di sabato. L’impulso perturbato sarà accompagnato da un’onda ciclonica che dall’Iberia si porterà verso il Mediterraneo.

Nella giornata di domenica il fronte perturbato entrerà nel vivo, a causa di una depressione che si scaverà sui mari italiani. Piogge e temporali raggiungeranno anche il Centro-Sud, con vivace instabilità, se non maltempo, anche ad inizio prossima settimana.

Ci sono ancora delle incertezze riguardo la traiettoria del fronte e del relativo vortice di bassa pressione. Di certo ci sarà ancora occasione per piogge e temporali, ma vista la distanza temporale di svariati giorni non ci si può addentrare troppo nei dettagli.

A prescindere da quella che sarà l’entità di questa nuova fase instabile attesa dal prossimo weekend, possiamo dire che non abbiamo ancora segnali di rimonte anticicloniche serie ed in grado di durare. Maggio si presenterà ancora a tratti capriccioso e l’Estate può attendere.