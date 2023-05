Vortice sull’Italia che non molla e tempi duri per gli amanti delle belle e calde giornate di sole.

La parentesi di alta pressione dei giorni scorsi è ormai un ricordo, ed ora l’Italia è sotto la minaccia di un insidioso ciclone destinato a condizionare negativamente il meteo anche per tutto il corso del weekend anche se ci saranno alcuni angoli un po’ più fortunati.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire dove colpirà più duramente questa ennesima fase di maltempo.

Partiamo ovviamente dalla giornata di Sabato 13 Maggio. La circolazione ciclonica sarà ancora ben attiva sull’Italia. Al mattino avremo piogge sparse e qualche temporale soprattutto tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Piovaschi sparsi anche al Nord soprattutto sul Nordovest.

Ma il tempo sarà destinato a subire un ulteriore peggioramento nella seconda parte del giorno quando saranno coinvolte praticamente tutte le regioni e con forti piogge e temporali in particolare sulle regioni del Centro. Qui ci attendiamo anche qualche grandinata. Andrà un po’ migliorando in serata il tempo al Sud dove rinforzeranno i caldi venti da Scirocco.

Domenica 14 sarà infatti una giornata calda per il Sud dove specialmente al mattino si potrà vedere pure qualche occhiata di sole, ma in un contesto comunque di forte instabilità e molto ventoso per via di un ulteriore rinforzo dello Scirocco.

Peggio invece andranno le cose al Centro e al Nord dove continueremo a registrare piogge sparse, rovesci e anche temporali localmente di forte intensità sul comparto tirrenico con improvvise raffiche di vento e possibili fenomeni grandinigeni.

Solo tra il tardo pomeriggio e la sera si comincerà ad intravedere una timida ma temporanea attenuazione dei fenomeni, destinati tuttavia a ripresentarsi con l’inizio della prossima settimana. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.