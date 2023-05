Siamo nuovamente sprofondati in un contesto meteorologico instabile, a tratti perturbato e pure fresco su molte regioni del Paese.

A dirigere “l’orchestra atmosferica” ci pensa un vortice ciclonico collocato nel cuore del nostro Paese che farà sentire la sua negativa influenza ancora per parecchi giorni. Non ci sono infatti segnali di ripresa sul fronte meteo anche per tutto il secondo weekend di Maggio.

Cerchiamo allora di capire cosa succederà tra Sabato 13 e Domenica 14 Maggio sul Bel Paese.

Dopo una vigilia di weekend sempre turbolenta, soprattutto per le regioni del Centro e del Nord, il fine settimana si aprirà ancora sotto una reiterata circolazione depressionaria.

Sabato 13 sarà una giornata dove risulterà davvero difficile riuscire a trovare un po’ di sole. Al mattino qualche schiarite è attesa lungo il versante tirrenico, mentre nel pomeriggio solo sulla Liguria e su alcuni tratti più meridionali della Sicilia.

Sul resto del Paese sarà una “festa” di nubi, piogge sparse e anche temporali che si alterneranno dalla mattina fino alla sera alternati solo da qualche breve pausa asciutta.

Il secondo step del fine settimana non sarà da meno in quanto a brutto tempo anche se il Sud potrebbe vedere quale spiraglio di sole ed in un contesto meno piovoso ed instabile.

Per gli amanti del bel tempo saranno invece poche le speranze sulle regioni del Centro e del Nord dove la Domenica sarà destinata a trascorrere sotto una forte instabilità con ancora elevato rischio di pioggia e temporali.

Segnali di ripresa all’orizzonte? Forse nel corso della prossima settimana sembra arrivare qualche cambiamento, ma è ancora molto presto per parlarne. Ci aggiorneremo dunque strada facendo.