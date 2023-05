E’ tornata l’alta pressione sull’Italia e con essa il sole e pure il caldo. Le temperature hanno fatto registrare un bel passo in avanti rispetto ai perturbati primissimi giorni di Aprile e su alcune zone del Paese sembra quasi di essere in Estate.

Ci sono dunque prospettive abbastanza allettanti per l’ormai imminente weekend? Non per tutti! L’alta pressione infatti farà di tutto per rimanere salda sul nostro Paese anche se si dovrà scontrare con alcune minacce sempre pronte a rovinare la classica gita fuori porta.

Ma vediamo meglio cosa accadrà sul fronte meteo tra Sabato 6 e Domenica 7 Maggio.

Sabato sarà sicuramente una giornata calda e gradevole per molte regioni d’Italia. Tuttavia nelle ore pomeridiane, quando il calore inizierà a favorire i soliti contrasti, si potranno sviluppare improvvisi addensamenti caratterizzati dalle classiche nubi cumuliformi, torreggianti, capaci anche di dar luogo a locali rovesci a sfondo temporalesco.

Occhi puntanti alle regioni alpine e prealpine, ai rilievi liguri e tosco-emiliani e su quelli abruzzesi, molisani e campani. Ecco, su queste zone la gitarella fuori porta potrebbe essere seriamente minacciata. Consigliamo dunque di tenere un ombrello sempre a portata di mano.

Sole e tanto caldo invece sul resto del Paese con clima praticamente estivo come in Sardegna e su molti tratti della Valle Padana.

Domenica 7 ecco che l’atmosfera comincerà a dare qualche segnale poco incoraggiante. Come il Sabato, anche la Domenica vedrà il rilievi alpini ed appenninici diventare teatro di qualche temporale, ma con l’importante differenza di un possibile coinvolgimento di alcune aree pianeggianti del Nord in particolare quelle di Nordovest.

Non sarà infatti da escludere, tra il pomeriggio e fino all’imbrunire, la formazione di improvvisi focolai temporaleschi tra il Piemonte, la Lombardia e l’Ovest Emilia.

Questi comunque sono tutti segnali che ci fanno capire come anche quest’alta pressione non sia ben strutturata. Gioco forza, potrebbe lasciare molto presto spazio al ritorno del maltempo. Ci aggiorneremo.