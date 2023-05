E’ tornato un po’ di sole sull’Italia in queste ultime 48 ore grazie ad un provvidenziale seppur contenuto aumento dei valori di pressione. Tuttavia ci sono ancora zone dove il bel tempo non riesce ad affermarsi a dimostrazione di come la vera stabilità atmosferica sia ancora ben lungi dal consolidarsi.

Stiamo infatti vivendo una dei mesi di Maggio più agitati di questi ultimi anni e a mettere ulteriormente a dura prova gli amanti del sole e del caldo ci pensano le prospettive future ben poco rosee in termini di bel tempo.

Nei prossimi giorni infatti, il quadro atmosferico generale tornerà nuovamente ad agitarsi e anche sulle zone dove in questo momento ci sarebbe più bisogno di sole e di caldo.

Ci riferiamo ad alcune aree del Nord come l’Emilia Romagna, colpite dalle tremende alluvioni dei giorni scorsi e dove già da metà settimana si potrà registrare l’arrivo di nuove piogge e temporali.

Vediamo allora più nel dettaglio cosa accadrà sul fronte meteo in Italia fino a Venerdì: dopo un Martedì 23 Maggio discretamente stabile, fatta eccezione per qualche nota temporalesca sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica del Centro-Sud, da Mercoledì 24 l’atmosfera tornerà un po’ ad agitarsi per effetto di un fronte d’aria fredda in discesa dal Nord Europa.

Soprattutto nella seconda parte del giorno si attiveranno parecchi focolai temporaleschi dapprima su Alpi, Prealpi e sulla dorsale appenninica Centrosettentrionale ma in possibile sconfinamento anche verso le zone dell’alta Valle Padana e del comparto tirrenico.

Sarà questo il preludio ad una nuova fase di tempo molto instabile che ci accompagnerà soprattutto per le 48 ore successive. Giovedì 25 e Venerdì 26 infatti, i cieli saranno spesso coperti da nubi al Nord e su gran parte del Centro con frequenti acquazzoni e numerosi temporali anche di forte intensità. Il tutto sarà anche accompagnato da un deciso calo delle temperature.

Tornerà la pioggia, come già anticipato, anche su molti tratti dell’Emilia Romagna nonostante questo nuovo peggioramento non avrà comunque le caratteristiche di persistente intensità come il precedente. E questo, tutto sommato, non è cosa da poco vista la situazione ancora fortemente precaria.

Segnali di un ritorno ad una maggior quiete atmosferica si intravedono invece a cavallo del fine settimana, specie da Domenica. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.