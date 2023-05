Stiamo per archiviare un lungo weekend del 1° Maggio all’insegna del meteo in severo peggioramento per effetto di un vortice che si sta spostando dal medio Tirreno verso il comparto adriatico centrale.

Sarà proprio il movimento verso levante del vortice a cambiare già da Martedì 2 Maggio un po’ le carte in tavola spostando le fase più attiva del maltempo sulle regioni di Nordest, lungo li versante adriatico del Centro e al Sud.

Inizierà invece a migliorare il quadro meteorologico sulle regioni di Nordest e su parte del comparto tirrenico dove torneranno ad aprirsi generose schiarite alternate a qualche temporaneo annuvolamento specie a ridosso dei rilievi.

Saranno questi i primi segnali di un ulteriormente miglioramento atteso per la giornata di Mercoledì 3 quando il brutto tempo insisterà solo sulle regioni del Sud mentre il Centro e il Nord cominceranno a godere di un aumento della pressione seppur in un contesto ancora di convalescenza.

Detto ciò, saranno ancora possibili residue note d’instabilità specialmente nelle ore pomeridiane ed in particolare a ridosso dei rilievi.

A partire poi da Giovedì 4 però, un’area di alta pressione cercherà di riconquistare il bacino del Mediterraneo anche se con poca convinzione, ma sufficiente a garantire condizioni di tempo stabile almeno fino a Venerdì 5.

In questo frangente non solo l’Italia tornerà a godere di un contesto abbastanza stabile e soleggiato, ma anche via via di nuovo molto mite in quanto le temperature faranno registrare un inevitabile aumento.

Dando poi uno sguardo più avanti, ecco che nel corso del weekend si noteranno le difficoltà di un’alta pressione davvero poco granitica e pronta a subire nuovamente le velleità di un flusso atlantico ancora parecchio attivo e minaccioso.

Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.