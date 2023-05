Manca ormai davvero poco all’inizio di Giugno e dell’Estate meteorologica. Le condizioni meteo provano pian piano a riabilitarsi dopo tanto maltempo e tanti disagi, ma vi assicuriamo che non sarà per niente facile per l’alta pressione riuscire e riconquistare l’Italia.

Ora c’è il Sole su gran parte d’Italia, ma in verità non ci troviamo sotto un possente e duraturo campo di alta pressione. Anzi, è in realtà un anticiclone molto blando che sarà facilmente perforato da intrusioni fresche alle alte quote provenienti dal nord-est Europa.

Questi refoli freschi determineranno, fino al termine di Maggio, tante note instabili soprattutto nelle zone interne, in montagna e sulla fascia tirrenica. Saranno prevalentemente fenomeni pomeridiani ma localmente molto forti e provvisti di grandine. Andrà molto meglio invece sulle coste adriatiche dove il finale di Maggio non dovrebbe riservare particolari sorprese.

Ma le vere novità arrivano all’avvio di Giugno, che coincide con quello dell’Estate meteorologica. L’alta pressione dovrebbe riprendere in mano l’Italia ed il Mediterraneo centrale, seppur non in maniera granitica. Certo però che, rispetto a questo finale di Maggio, la pressione risulterà più alta e anche le temperature saranno destinate a salire su tutto lo Stivale. In particolare tra 2 e 5 Giugno potremmo vivere una fase decisamente estiva, in linea col periodo.

Non ci aspettiamo temperature folli e caldo estremo, bensì caldo nella norma con qualche isolata punta di 30-31°C nelle aree interne e lontane dalle brezze marine. Inoltre, considerato il rinforzo della pressione, avremo maggior stabilità anche durante le ore pomeridiane.

Insomma il ponte del 2 Giugno potrebbe rivelarsi molto stabile e caldo, una soluzione totalmente diversa rispetto ai precedenti ponti come quello del 1° Maggio che ci riservò meteo letteralmente autunnale su gran parte d’Italia.