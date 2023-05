Le condizioni meteo stanno subendo variazioni significative. L’arrivo del caldo tipico dell’estate sembra subire ritardi quest’anno. Non si parla ancora di ondate di calore intenso e siamo in attesa della vera estate. Il clima di fine Maggio si presenta capriccioso a causa dell’assenza di una solida figura di alta pressione, in particolare l’ anticiclone africano.

La situazione attuale

Attualmente, le temperature si mantengono in linea con la norma, risultando ancora gradevoli e senza eccessi. Nelle precedenti stagioni, alla fine di Maggio era normale avere già onde di calore importanti con canicola da piena estate. Quest’anno, però, l’Italia è esposta a continue fasi instabili, con un’altalena delle temperature che crea incertezza.

Instabilità del Clima

Nonostante le condizioni meteo si mostrino più soleggiate rispetto alla fase perturbata degli ultimi tempi, non si registrano ancora temperature elevate. L’instabilità diurna contribuisce a mantenere il caldo limitato, posponendo l’arrivo dell’estate.

Cambiamenti Previsti

Nei prossimi giorni, ci sarà un ridimensionamento dell’instabilità con un contestuale parziale rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo. Le temperature risaliranno di qualche grado, ma va detto subito che il grande caldo non arriverà almeno per il resto di maggio.

Assenza dell’Anticiclone Africano

L’ anticiclone africano continuerà ad essere il grande assente. Tuttavia, il maggiore soleggiamento e la riduzione dei temporali previsti nel weekend ci proietteranno verso un clima decisamente più estivo. Il caldo , pur lievemente afoso, non si patirà più di tanto in nessuna parte d’Italia.

Le Previsioni per il Mese di Giugno

Riguardo il meteo della prossima settimana , la soglia dei 30 gradi si potrebbe raggiungere o sfiorare in maniera sempre molto sporadica. Tuttavia, le condizioni non sembrano propizie per il decollo dell’estate neanche nella settimana che ci porterà al periodo del ponte del 2 giugno. Pertanto, per vivere la prima vera fiammata estiva, dovremo ancora attendere.

In conclusione, il cambiamento del meteo sta posticipando l’arrivo del caldo e l’inizio dell’estate . L’assenza dell’anticiclone africano e l’instabilità del clima hanno condizionato il meteo di Giugno. Per l’atteso arrivo del calore estivo, è necessario attendere ulteriormente.