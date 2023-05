Si prospettano alcuni cambiamenti nel corso della prossima settimana sia dal punto di vista meteo, ma soprattutto da quello climatico.

Al momento stiamo ancora vivendo un contesto meteo piuttosto inconsueto viste le forti fasi di maltempo e le conseguenti temperature spesso sotto tono. Ormai è abbastanza ovvio come quest’anno la stagione dei fiori sarà ricordata a lungo specialmente per le tragedie legate proprio al maltempo.

Dopo un’ennesima fase turbolenta attesa proprio tra Venerdì 19 e Sabato 20, da Domenica 21 la pressione comincerà lentamente ad aumentare a partire dalle regioni di Nordest dove il meteo riuscirà anche a proporre alcune ore di sole e con temperature in evidente ripresa.

Segnali più importanti di cambiamento si avranno invece nel corso della prossima settimana quando il nostro Paese si trasformerà in una sorta di “terra di nessuno”. Non ci saranno infatti vortici di maltempo, ma al tempo stesso non avremo nemmeno un’area di alta pressione in grado di garantirci giornate totalmente soleggiate.

Per caprici meglio, da Lunedì 22 e almeno fino a Giovedì 25 le giornate trascorreranno all’insegna del tempo poco affidabile, classico della Primavera inoltrata quando i livelli di pressione non troppo elevati ad un graduale aumento del caldo, favoriranno lo sviluppo di improvvisi temporali (detti anche di calore) che scoppieranno dapprima sui rilievi, ma localmente potranno sconfinare anche verso le zone pianeggianti.

Tra le aree più a rischio troveremo i rilievi del Nord, le zone limitrofe della Valle Padana, gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale e le molti angoli delle pianure adiacenti.

Insomma, vivremo le tipiche giornate dove conviene scegliere la mattinata per fare una bella passeggiata all’aria aperta in quanto il pomeriggio sarà spesso a rischio di improvvisi rovesci e temporali.

Un occhi di riguardo anche alle temperature che in questo frangente faranno registrare un deciso aumento con valori termici che potranno avvicinarsi alla soglia dei 27/28°C specialmente su molte aree pianeggianti del Nord, più interne del Centro e sulle due Isole Maggiori.

Difficile al momento dire se nei giorni successivi il quadro meteorologico continuerà a seguire questo percorso oppure, come ci indicano alcuni centri di calcolo, l’atmosfera potrà tornare a fare i capricci. Ci aggiorneremo.