La circolazione ciclonica, che ha condizionato il meteo del weekend, è traslata verso il Mediterraneo Orientale. L’atmosfera si manterrà tuttavia instabile ancora per diversi giorni sull’Italia, a causa di una lacuna barica ed ulteriori infiltrazioni d’aria fresca in quota.

La novità più importante è legata ad un progressivo aumento delle temperature, che ci proietterà da subito verso uno scenario più consono al periodo. Finalmente assaporeremo nei prossimi giorni un clima dal sapore estivo, pur con questo prolungato strascico d’instabilità da cui non ne verremo facilmente fuori.

Non avremo più un vortice ciclonico come quello che ha messo sotto torchio la nostra Penisola, ma non avremo nemmeno una configurazione pienamente anticiclonica. La pressione non sarà quindi così elevata sul bacino centrale del Mediterraneo.

Al momento ritroviamo due piccoli centri di bassa pressione isolati, uno sulla Penisola Iberica e l’altro sul Mediterraneo Orientale. L’Italia si trova quindi un po’ nel mezzo fra due fuochi, ancora esposta ad instabilità atmosferica congeniale a temporali diurni.

L’anticiclone delle Azzorre si manterrà ancora verso nord in una posizione anomala. Solo le regioni settentrionali risentiranno in parte dell’apporto dell’anticiclone, con rialzo termico. L’instabilità e i temporali diurni, in questa prima parte della settimana, investiranno maggiormente il Centro-Sud.

Tra temporali e caldo senza eccessi

Come proseguirà la settimana? I temporali saranno protagonisti, come detto, ed a metà settimana l’attività temporalesca tornerà ad intensificarsi anche al Nord. In questa fase un nucleo d’aria fredda dalla Scandinavia si dirigerà verso l’Arco Alpino, attratto dalla lacuna barica mediterranea.

Negli ultimi giorni della settimana la pressione sembra aumentare su tutta la Penisola ed avremo un miglioramento. I temporali diurni saranno sempre in agguato sulle zone montuose, in quanto l’anticiclone continuerà a non presentarsi così solido.

Il caldo si farà sentire sull’Italia nel corso della settimana, quanto meno rispetto all’ultimo periodo caratterizzato da temperature inferiori alla norma. Non avremo particolari eccessi, ma si registreranno picchi prossimi ai 30 gradi al Centro-Nord, pur con oscillazioni legate alla minore o maggiore instabilità.

Queste prime prove d’Estate non ci faranno patire assolutamente il caldo, anche perché per il momento non vi sarà traccia dell’anticiclone africano. Il caldo senza eccessi caratterizzerà il resto di Maggio, ma probabilmente anche la prima parte di Giugno.