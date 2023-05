Un veloce nucleo fresco sta scorrendo in queste ore dall’Europa centrale verso il Mediterraneo occidentale, riuscendo a lambire anche la nostra penisola. Si tratta di un nucleo fresco ricco di instabilità, che in queste ore sta determinando acquazzoni e temporali piuttosto intensi sulle regioni del nord. Sul resto d’Italia, questa mattina, le condizioni meteo sono nettamente più stabili.

Questa stabilità tuttavia non sarà duratura per diverse nostre località. Nel corso della giornata avremo una maggior presenza di rovesci e temporali anche sulle regioni centro-meridionali, specie sul lato tirrenico. Saranno fenomeni disorganizzati su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria settentrionale e molto a sprazzi nei settori interni delle isole maggiori. Temporali ancora sul Nordovest tra pomeriggio e sera.

Andrà molto meglio sul versante adriatico dove prevarrà il Sole! Anche le temperature non subiranno grandi variazioni e potranno salire sin verso i 24-27°C su buona parte dello Stivale.

Ma come si concluderà Maggio? Siamo entrati nell’ultima settimana della Primavera meteorologica e la stagione pare voglia decollare proprio sul fotofinish, non senza difficoltà. Mancherà un vero e proprio anticiclone in grado di garantire bel tempo duraturo e clima caldo. Certo non farà freddo o fresco, anzi, vivremo un finale di Maggio in linea con le medie termiche del periodo. Insomma avremo temperature attorno ai 25-28°C su tante località da nord a sud negli ultimi giorni del mese.

Tuttavia il tempo sarà minacciato da incursioni fresche alle alte quote che andranno a determinare frequente instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e soprattutto nelle zone interne dello Stivale.

Per una maggior stabilità dovremo attendere i primi giorni di Giugno, quando irromperà anche aria un po’ più calda sub-tropicale che permetterà di trascorrere le prime giornate al mare. Le temperature, infatti, potrebbero superare i 28-29°C toccando così i primi 30-31°C della stagione soprattutto al centro e al sud. L’Estate meteorologica potrebbe partire col piede giusto!