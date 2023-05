Ci stiamo lasciando alle spalle una funesta ondata di maltempo che non solo ha provocato tanti problemi e disagi, ma anche alcune vittime.

Ora, per fortuna, l’atmosfera si prende una meritata pausa dal brutto tempo grazie ad una provvidenziale alta pressione che da Ovest avanzerà seppur timidamente verso il nostro Paese garantendoci comunque condizioni di tempo nuovamente stabile ma soprattutto via via più caldo.

Saranno infatti le temperature a fare notizie nei prossimi giorni quando un caldo praticamente estivo avvolgerà molte zone d’Italia.

Vediamo allora più nel dettaglio quando arriverà questa fase più calda e quali saranno le regioni che registreranno le temperature più alte.

Dopo un evidente aumento già in quel di Giovedì 4 Maggio, la fase più calda si espliciterà soprattutto tra Venerdì 5 e Sabato 6 Maggio.

A salire sul gradino più alto del podio come le zone più calde saranno le vallate alpine del Nord, gran parte della Pianura Padana, la Toscana e le due Isole Maggiori.

Su queste zone le colonnine di mercurio riusciranno a salire fino a toccare punte simil estive con valori prossimi anche ai 26/27°C. Picchi anche superiori si potrebbero toccare sulla Sardegna specialmente sul comparto più meridionale dove non saranno da escludere punte prossime alla soglia dei 29/30°C.

Anche la Domenica , a conti fatti, sarà una giornata piuttosto calda, ma soprattutto per le regioni del Sud e del Centro, mentre al Nord si avvertiranno i primi segnali di un nuovo e possibile cambio di scenario con l’arrivo di alcuni temporali che dai rilievi si sposteranno anche verso le pianure.

Pare dunque evidente come anche questa volta l’alta pressione non sembra riuscire a mantenere condizioni climatiche stabili e calde sul nostro Paese dove soprattutto nel corso della prossima settimana potrebbero subire un nuovo scossone verso il basso. Ci aggiorneremo.