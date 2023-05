Nonostante i capricci del meteo di questo lungo fine settimana del 1° Maggio, non possiamo certo affermare che sia tornato il freddo. Le temperature hanno comunque subito una flessione a tratti anche importante su alcune regioni, tuttavia siamo rimasti abbastanza vicini ai nostri standard climatici del periodo.

Ora, dopo l’ancora attuale battuta d’arresto, il caldo ci riprova a riconquistare il nostro Paese grazie all’approssimarsi di una nuova figura di alta pressione che già da Mercoledì 3 Maggio, inizierà a far sentire i suoi effetti su alcuni angoli del Nord.

Saranno infatti le regioni di Nordovest le aree dove si prevede il ritorno del bel tempo e con temperature che inizieranno a guadagnare qualche punticino.

L’arrivo dell’alta pressione in forma più evidente è però atteso tra le giornate di Giovedì 4 e Venerdì 5. Il bel tempo si estenderà così a tutto il Paese e le temperature inizieranno a salire anche verso contesti sopra le righe.

Le due giornate più calde, se tutto verrà confermato, saranno quelle di Venerdì 5 e Sabato 6. In questo frangente i termometri potranno spingersi verso valori prossimi ai 24/25°C su molti tratti della Valle Padana, nelle aree interne del Centro e del Sud fino a raggiungere picchi anche superiori (26/28°C) sull’area più meridionale della Sardegna.

Attenzione perché valori simili si potranno raggiungere anche su alcuni tratti delle vallate alpine dove, soprattutto in questo periodo dell’anno, si accumula una maggior quantità di calore. Secondo i centri di calcolo infatti, saranno possibili punte di 27/28°C in città come Bolzano.

Questo quadro climatico dovrebbe così accompagnarci per gran parte del primo weekend di Maggio, anche se, su Domenica 7, masse d’aria più fresca in discesa dal Nord Europa potrebbero provocare una leggera flessione termica a carico delle regioni del Nord. Attendiamo conferme in merito.