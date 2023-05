Non ci stancheremo mai di ripeterlo quanto sia pazza la Primavera di quest’anno. Si, è vero, fino agli anni 90 le stagioni dei fiori erano molto più simili a questa, ma negli ultimi anni si è sempre comportata diversamente e dunque risulta a molti un po’ difficile accettare il contesto meteo-climatico attuale.

A rendere ancor più anomala questa situazione dobbiamo aggiungere il fatto che non se ne vede una via d’uscita e se tanto ci da tanto l’atmosfera potrebbe rimanere bloccata ancora per parecchio, sicuramente almeno fino alla fine della prima decade di Giugno.

Tutto ciò comporterà un continuo sali e scendi delle temperature che dovranno fare i conti con la solita instabilità. Laddove ci saranno i temporali e il sole farà più fatica ad imporsi, le temperature si manterranno maggiormente sotto tono. Mentre dove il tempo risulterà più stabile farà ovviamente più caldino, ma senza eccessi.

La nostra attenzione però si concentra ora su quanto accadrà nel corso del fine settimana. Una situazione che non farà altro che confermare le anomalie di questa strana Primavera.

Ebbene, sulla Penisole Iberica, si andrà formando un vortice di bassa pressione pronto a far sentire la sua influenza anche al nostro Paese. Ci attende dunque un weekend all’insegna del tempo ancora più instabile soprattutto sulle regioni del Nord e del Centro.

Su queste zone occhio ai termometri che potranno subire un brusco scivolone specialmente in quel di Domenica quando al Nord e su molte aree del Centro ci attendiamo un contesto meteorologico quasi autunnale. Cieli grigi, frequenti acquazzoni e temperature, gioco forza, che potranno calare anche di 8/10°C rispetto ai giorni precedenti.

Insomma, nonostante l’inizio dell’Estate meteorologica (1 Giugno) il quadro atmosferico generale di estivo avrà davvero ben poco.