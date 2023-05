Nemmeno questa volta l’anticiclone africano è riuscito a resistere agli attacchi del flusso atlantico. Insomma, questa Primavera non ne vuole proprio sapere di regalarci una lunga fase di stabilità.

Puntuale come un orologio svizzero infatti, ecco che ci propone un una nuova parentesi di forte instabilità e con temperature destinate a fare un bel passo indietro rispetto a questi caldi giorni di inizio Maggio.

La ragione va ricercata nella formazione di un vortice ciclonico destinato ad albergare a lungo sul nostro Paese, almeno fino al termine delle settimana.

Tra Mercoledì e Sabato infatti, ci saranno più occasioni per vedere condizioni meteo a tratti anche perturbate in un cotesto climatico via via sempre più fresco.

Basti pensare che entro Venerdì 12 le colonnine di mercurio potranno arrivare a perdere anche 8/10°C rispetto ai giorni scorsi. Le aree dove si avvertiranno maggiormente le differenze saranno quelle del Nord e del Centro e dunque i comparti dove il brutto tempo si farà maggiormente sentire.

Volendo dare qualche numero, ad esempio, da un valore di temperatura massima di 25°C in città come Milano e Bologna, passeremo a valori prossimi ai 15/16°C. Anche al Centro passeremo da valori intorno ai 25/26°C a temperature massime prossime ai 16/18°C in città come Firenze e Roma.

Sia chiaro, nelle aree dove il tempo risulterà più clemente e con l’occasione di godere di qualche generosa schiarita, i valori termici non faranno registrare grossi scossoni. Insomma, per farla breve, non ci troviamo dinnanzi ad un irruzione d’aria fredda, bensì ad un fisiologico e conseguente calo termico dovuto soprattutto al brutto tempo.

Segnali di ripresa? Forse tra Domenica 14 e Lunedì 15 quando il vortice ciclonico tenderà a spostarsi verso levante facendo intravedere alcuni segnali di miglioramento.

Siamo tuttavia ancora nell’ambito delle ipotesi, per altro non ancora confermate da tutti i centri di calcolo. Attendiamo nuovi aggiornamenti e vediamo se tale ipotesi sarà confermata.