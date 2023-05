Sarà uno strano caldo quello che comincerà ad avvolgere il nostro Paese nei prossimi giorni. D’altronde è la Primavera di quest’anno la prima ed essere strana, particolare, quasi come quelle di una volta. Diciamo “quasi” in quanto gli eventi che la stanno caratterizzando, in particolare sul fronte maltempo, hanno ormai raggiunto un discreto livello di eccezionalità.

Se il cielo è grigio , il sole non scalda e le temperature, gioco forza, rimangono spesso sotto tono, esattamente come sta accadendo in questo lungo periodo governato da una continua e reiterata circolazione ciclonica.

Cosa accadrà allora nei prossimi giorni di così strano? Che farà sempre più caldo, ma al tempo stesso non riusciremo a godere di alcuna garanzia di stabilità. Anzi, il meteo proseguirà a fare spesso o capricci con nuove occasioni di vedere la pioggia e i temporali ma nonostante ciò, le colonnine di mercurio riusciranno a guadagnare qualche punticino, giorno dopo giorno.

In verità, anche se il meteo farà molti capricci, avremo occasione di godere di alcune ore di sole in più anche se in forma molto irregolare ed imprevedibile come accadrà ad esempio già in quel di Domenica 21 Maggio quando alcune generose schiarite si faranno strada sulle regioni di Nordest e su parte del Centro.

Sarà questo il preludio ad una prossima settimana caratterizzata da alti e bassi e dunque da giornate con un po’ di sole, alternate a momenti grigi e piovosi.

La pressione però tenderà un po’ ad aumentare grazie ed un tentativo di avvicinamento dell’alta pressione africana che non riuscirà comunque a conquistarsi il dominio nell’area mediterranea, ma sarà però in grado di riscaldare l’atmosfera grazie ad un timido alito caldo che soffierà verso il nostro Paese.

Insomma, le temperature saliranno, da Nord a Sud, ma nel contempo sarà sempre necessario tenere un ombrello a portata di mano.