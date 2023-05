Un nuovo ciclone sta prendendo vita in questi minuti sulle coste nord-africane, anche questo alimentato da correnti fresche occidentali e quelle più calde sub-tropicali. A differenza del ciclone di inizio settimana, responsabile di piogge eccezionali e alluvioni devastanti in Emilia Romagna, questa nuova depressione avrà una traiettoria più meridionale e più latitudinale, muovendosi da ovest verso est.

Il maltempo più intenso si concentrerà sul Nordovest, le isole maggiori e il sud Italia, mentre le regioni adriatiche tra Marche e Friuli resteranno ai margini delle precipitazioni significative. Un sospiro di sollievo per l’Emilia Romagna, sebbene anche ulteriori piccoli apporti pluviometrici potrebbero rappresentare un problema considerando che i terreni sono ormai saturi e i fiumi tutti in piena.

Con l’arrivo di questo nuovo ciclone, che a breve si fionderà sul canale di Sicilia, dovremo fare i conti anche con altre ingenti quantità di polvere sahariana. La sabbia del deserto è già in transito sull’estremo sud, sotto la spinta delle forti correnti meridionali innescate dal ciclone. I venti di ostro e scirocco in alta quota stanno scaraventando vaste nubi di polvere desertica su tutto il sud, ma sono destinate ad avvolgere praticamente tutta Italia nel corso del week-end.

Secondo le ultime simulazioni, pare proprio che la polvere sahariana aleggerà sul Mediterraneo fino a metà prossima settimana. Questo significa che le piogge che si susseguiranno sulla nostra penisola saranno spesso sporche, così come la neve che scenderà in alta montagna.

Le maggiori concentrazioni di polvere sahariana sono attese al sud e in Sicilia, dove si prevedono fino a 800-1000 microgrammi di polvere su metro quadrato lungo la colonna d’aria. Questa polvere renderà i cieli lattiginosi e grazie alle piogge scenderà al suolo sporcando ogni genere di superficie. Insomma non è certamente il momento ideale per lavare la propria auto!