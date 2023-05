Splende il Sole su tutta Italia, ma non durerà a lungo. In effetti manca un vero e proprio anticiclone, una di quelle cupole in grado di garantire stabilità continua e clima caldo. Al contrario, sul Mediterraneo è presente una lacuna barica in quota che garantisce la presenza di locale instabilità e tende a calamitare altri impulsi freschi provenienti dal nord Europa.

Ed è proprio quello che succederà a breve, tra oggi pomeriggio e domani. Una “goccia fredda” proveniente dalla Scandinavia irromperà sull’Europa occidentale e lambirà l’Italia, andando a destabilizzare l’aria in modo piuttosto marcato. Insomma questo nucleo più freddo (in alta quota) non passerà inosservato.

Il calo delle temperature in alta quota creerà un forte sbalzo termico col suolo, dove nel frattempo la temperatura salirà fin sui 26-27°C. Il divario termico favorirà lo sviluppo di molti acquazzoni e temporali soprattutto sulle regioni del nord Italia!

Tra oggi pomeriggio e sera molti temporali invaderanno il settentrione, specie Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino, Emilia Romagna. Rischio forti rovesci e anche locali grandinate sulla Val Padana. Spuntano previsioni di pioggia notevoli per le Alpi occidentali: si prevedono accumuli totali fino a 70-80 mm, segno della presenza di forti rovesci e nubifragi in brevi lassi di tempo.

Avremo temporali sparsi anche nelle zone interne del centro e del sud, ma saranno fenomeni molto meno frequenti e più disorganizzati rispetto al nord Italia.

Anche domani il maltempo non mollerà la presa su molte regioni del nord: ci aspettiamo ancora acquazzoni e temporali, già dalle prime ore della giornata, sul Nordovest! Fenomeni sparsi e temporali anche forti (isolati) nelle zone interne del centro e del sud, con sconfinamenti sul versante tirrenico. Soleggiato invece sulle coste adriatiche.

Una piccola tregua dalle condizioni meteo instabili ci sarà tra venerdì e sabato, quando i temporali saranno molto più isolati e veloci. Le temperature non subiranno grandi variazioni.