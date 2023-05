L’allontanamento di un minaccioso vortice ciclonico dall’Italia, ha lasciato spazio ad un cuneo di alta pressione di matrice africana carico di calda stabilità che sta tutt’ora avvolgendo gran parte del Paese.

E’ stato sensazionale l’aumento della temperatura nel Nord Italia, mentre altrove, le prime giornate calde si erano già osservate. Queste alcune delle temperature massime di ieri, e oggi si dovrebbe replicare: Udine Rivolto 28.4, Bolzano 28.1, Decimomannu 27.8, Ferrara 26.4, Firenze Peretola 26.3, Guidonia 26.2, Milano Linate 26, Caserta 25.6, Arezzo 25.5, Treviso Istrana 25.4, Milano Malpensa 25.3, Novara Cameri 25.2, Capo Bellavista 25.

Insomma, dopo l’intesa fase di maltempo che ha colpito molte regioni nei giorni scorsi, ora il quadro meteorologico ha ritrovato un po’ di quiete e il tutto condito da un contesto climatico sempre più mite o addirittura caldo.

Peccato che sole e caldo abbiano già le ore contate e nei prossimi giorni il quadro generale sarà nuovamente destinato a cambiare.

Cerchiamo allora di capire cosa accadrà nelle prossime 48/72 ore.

Dopo un Sabato che trascorrerà all’insegna del tempo buono, fatta eccezione per qualche temporale sui rilievi alpini, ecco che in quel di Domenica si noteranno i primi segnali di difficoltà da parte dell’alta pressione incapace ancora di mantenere per più giorni la stabilità atmosferica.

Soprattutto nella seconda parte del giorno di festa, molte aree del Nord diverranno teatro di numeri focolai temporaleschi che si daranno appuntamento dapprima sui rilievi per poi spostarsi entro sera su alcuni tratti della Valle Padana in particolare sull’area occidentale.

Poche saranno le novità invece sul resto del Paese dove le uniche differenze saranno dovute alla presenza di una maggior nuvolosità sul comparto tirrenico del Centro e sulla Sardegna.

Ma sarà nei giorni successivi che assisteremo ad un vero e proprio ribaltone sul fronte meteo. Lunedì 8 aumenterà il rischio di temporali anche sulle regioni del Centro, mentre tra Martedì 9 e Mercoledì 10, ci attendiamo anche l’arrivo di un ciclone pronto a riportare un fresco maltempo specialmente sulle regioni di Nordest, su gran parte del Centro e anche del Sud.

Attenzione perché in questo frangete si registrerà anche un’evidente flessione dei termometri che ci proietterà in un contesto climatico molto più fresco e con valori termici che potrebbero temporaneamente scendere anche sotto la media climatologica del Periodo.