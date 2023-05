C’è una parvenza di bel tempo stamattina su molte regioni d’Italia, in particolare al centro e al sud. È tornato un po’ di Sole ad illuminare le nostre città e le nostre campagne, dopo le piogge e i temporali degli ultimi giorni, tuttavia non dobbiamo farci tranne in inganno poiché ci troviamo ancora nel bel mezzo di una vasta area depressionaria nel Mediterraneo. Insomma le condizioni meteo sono apparentemente stabili, ma non lo saranno a lungo.

Ovviamente il bel tempo non riguarda tutta la penisola! Ad esempio sul Nordovest imperversa un vasto sistema temporalesco da questa notte, il quale sta generando piogge e isolati forti rovesci. Si registrano picchi di pioggia superiori ai 50 mm sulla Liguria orientale. Piogge sparse anche al Nordest, mentre nubi e locali rovesci approcciano in questi minuti la Sicilia.

Il tempo è destinato a peggiorare nuovamente e ad entrare nel vivo proprio durante il fine settimana. Un nuovo flusso fresco nord-atlantico sprofonderà nel Mediterraneo occidentale fino a raggiungere le coste di Algeria e Tunisia. Sarà proprio qui che prenderà vita una depressione particolarmente ampia, profonda e strutturata che risalirà velocemente verso l’Italia. Questa depressione regalerà maltempo diffuso su gran parte d’Italia per almeno 3-4 giorni, insomma avremo a che fare con l’ennesimo peggioramento di stampo pienamente autunnale.

Arriva la sabbia – La depressione in risalita dalle coste nord africane innescherà anche potenti correnti meridionali destinate a sferzare il Meridione. I venti di scirocco trascineranno ingenti quantità di polvere sahariana su gran parte del centro e del sud Italia, specie nei giorni di sabato e domenica. Queste nubi molto dense di pulviscolo sahariano produrranno veloci piovaschi o addirittura temporali sul Meridione. Ovviamente si tratterà di pioggia sporca che insabbierà tutte le superfici come auto, finestre e balconi.

L’apice del maltempo è previsto tra domenica sera, lunedì e martedì quando le piogge saranno diffuse e forti. E le piogge eccessive, considerando che già piove a più riprese da giorni, potrebbero avere conseguenze sul territorio.