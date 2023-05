La settimana dal 08 al 14 maggio 2023 vedrà il meteo in Sicilia caratterizzato da marcata instabilità atmosferica e variazioni nelle condizioni meteorologiche. Ecco un riassunto delle previsioni giornaliere:

La Sicilia si prepara ad affrontare una settimana di meteo instabile e variabile dal 08 al 14 maggio 2023. Le condizioni atmosferiche mostreranno diverse sfaccettature, tra piogge, temporali e schiarite, interessando in particolar modo il settore centro-orientale della regione. In questo articolo, analizzeremo le previsioni giornaliere per fornire un quadro completo del meteo in Sicilia durante questo periodo e forniremo un breve riassunto del meteo previsto per la settimana.

Validità 08 maggio 2023 Il meteo in Sicilia presenterà marcata instabilità atmosferica, con qualche temporale che potrebbe verificarsi nella zona etnea e sui Peloritani.

Validità 09 maggio 2023 Il meteo in Sicilia mostrerà ampie schiarite e, in generale, bel tempo, eccezion fatta per addensamenti nuvolosi temporanei.

Validità 10 maggio 2023 Il meteo in Sicilia sarà caratterizzato da tempo instabile. Il transito della perturbazione potrebbe dare luogo a temporali localmente anche intensi, soprattutto sul settore centro-orientale della regione, con possibili grandinate.

Validità 11 maggio 2023 Il meteo in Sicilia manterrà un tempo piuttosto instabile in gran parte della regione.

Validità 12 maggio 2023 Il meteo in Sicilia sarà generalmente variabile, con alternanza di sole e nuvole.

Validità 13 maggio 2023 Il meteo in Sicilia presenterà ancora molto instabilità ovunque nella regione.

Validità 14 maggio 2023 Il meteo in Sicilia prevede una tendenza verso un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione dell’instabilità.

In conclusione, il meteo in Sicilia dal 08 al 14 maggio 2023 offrirà una settimana di instabilità e variabilità atmosferica, con diverse condizioni meteorologiche che si alterneranno giorno dopo giorno.

Basandosi sui dati degli ultimi 30 anni, le temperature medie del mese di maggio nei capoluoghi di provincia della Sicilia sono le seguenti: la temperatura minima oscilla tra 12°C e 16°C, mentre la temperatura massima varia tra 21°C e 26°C.