Si parla tanto di ritorno del bel tempo e dell’alta pressione dopo questa forte ondata di maltempo che da giorni sta attanagliando l’Italia. Effettivamente sarà proprio così: l’anticiclone riporterà condizioni meteo molto più stabili per alcuni giorni, oltre che un deciso aumento delle temperature, ma la tendenza non è così soleggiata come sembra!

L’alta pressione, con radice sub-tropicale, ingloberà l’Italia con più efficacia da giovedì 4 Maggio e, a quanto pare, per tutto il prosieguo della settimana. Insomma la seconda metà della settimana avrà connotati totalmente opposti rispetto a questi primi tre giorni di Maggio, caratterizzati da nubi, piogge e locali eventi alluvionali come se ci trovassimo nel pieno dell’Autunno.

Ma la stabilità pare possa essere nuovamente e bruscamente interrotta dal ritorno delle perturbazioni nord-atlantiche. La tendenza per la prossima settimana e per la seconda decade di Maggio non è per nulla rosea: a partire dall’8 Maggio potremmo osservare i primi refoli freschi da nord-ovest che regalerebbero nuovi acquazzoni e temporali sparsi, ma nulla di consistente rispetto a ciò che si prevede dal 10 Maggio in poi.

Per la seconda decade di Maggio tutti i centri di calcolo propendono per un nuovo fiume d’aria fresca nord-atlantica diretta sul Mediterraneo, la quale manterrebbe a debita distanza l’anticiclone e confermerebbe, ancora una volta, la persistenza di temperature inferiori alle medie del periodo e tanta nuova instabilità. Il periodo tra 10 e 15 Maggio risulta molto movimentato, con un via-vai di perturbazioni che regalerebbero altre piogge e temporali da nord a sud. Per molti potrebbero essere piogge preziose, soprattutto per regioni ancora assetate come il Nordovest, per altri potrebbero rivelarsi piogge dannose (anche per il comparto agricolo).

Nei prossimi giorni capiremo con più affidabilità l’entità di queste nuove perturbazioni previste dalla prossima settimana. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti meteo.