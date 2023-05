C’è finalmente una buona notizia in questo bailamme meteorologico che ha funestato gran parte della settimana. Tra alluvioni, frane, ingentissimi danni e troppe, troppe vittime, ora si scorge finalmente qualche spiraglio di bel tempo. Una vera manna dal cielo per le popolazioni colpite dal maltempo di questi giorni.

Ci apprestiamo dunque a vivere una settimana dalle caratteristiche meno turbolenta con maggior occasione per godere di un po’ di sole, anche se in un contesto atmosferico a tratti ancora un po’ agitato.

Il perché va ricercato nel fatto che, se da un lato non avremo più una prevalente circolazione ciclonica, dall’altro non avremo nemmeno una decisa figura di alta pressione in grado di farci dormire sonni tranquilli.

Il maggior soleggiamento contribuirà ovviamente a riscaldare l’aria che andrà così a contrastare con i valori pressori non troppo alti innescando così lo sviluppo di improvvisi temporali che colpiranno dapprima i monti ma che occasionalmente potranno sconfinare anche verso le pianure specialmente sulle regioni del Centro e del Sud.

Questo scenario ci accompagnerà fino a Martedì 23 mentre tra Mercoledì 24 e Giovedì 25 un nuovo seppur contenuto calo pressorio eleverà il rischio di temporali anche sulle regioni del Nord.

Con tutta probabilità sarà questo il leitmotiv dei giorni successivi e dunque anche del prossimo weekend.

Un piccolo cenno anche alle temperature che faranno comunque un bel balzo in avanti rispetto a questi giorni. Si prevedono infatti valori massimi anche prossimi ai 26/28°C specialmente su molti tratti della Valle Padana, sul comparto tirrenico e sulle due Isole Maggiori. Faranno ovviamente eccezione le zone colpite dai temporali dove si potranno registrare improvvise seppur temporanee flessioni.

Insomma, a piccoli passi l’atmosfera cerca di aggiustarsi, questo almeno sul fronte termico, mentre pare evidente come sul fronte meteo occorrerà avere ancora un po’ di pazienza.