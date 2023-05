È un’apparente bella giornata su gran parte d’Italia questa mattina, ma tutto questo Sole non deve e non dovrà trarci in inganno. L’alta pressione non c’è, al suo posto è presente un flusso fresco alle alte quote che manterrà viva l’instabilità nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non trattandosi di una perturbazione profonda e organizzata è chiaro che i massimi d’instabilità arrivano spesso durante le ore pomeridiane dopo mattinate assolate.

In verità non c’è il Sole su tutta Italia: ci sono delle eccezioni, come la Sardegna che si trova a ridosso di una perturbazione un pizzico più organizzata situata sulle coste nord africane. Questa depressione non colpirà direttamente la nostra penisola, ma avrà un ruolo fondamentale nell’incremento dell’instabilità pomeridiana nel corso dei prossimi giorni.

Già oggi pomeriggio il valzer dei temporali avrà nuovamente inizio, specie nelle zone interne del centro e del sud. Avremo temporali localmente intensi, ricchi di pioggia e locali grandinate: coinvolte soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale, Sicilia, Sardegna, Campania e zone interne di Molise, Abruzzo, Lazio, Marche. Andrà un po’ meglio al nord, eccetto il Nordovest e l’arco alpino dove si manifesteranno acquazzoni e temporali sparsi. Più variabile al Nordest.

Anche l’ultimo giorno di Maggio e della Primavera meteorologica sarà caratterizzato da frequente instabilità pomeridiana, più concentrata sulla fascia tirrenica e al Nordovest. Addirittura su Sardegna, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta potremmo avere tempo instabile e perturbato sin dalle ore mattutine! Tempo più tranquillo sulle coste adriatiche nel corso di mercoledì.

Ma l’instabilità si inasprirà ulteriormente proprio nei primi giorni di Giugno, quando addirittura potrebbero transitare nuclei freschi ancor più turbolenti. Uno di questi potrebbe fare il suo ingresso tra 4 e 5 Giugno, andando ad inscenare un peggioramento più autunnale che estivo su gran parte d’Italia!

Nei prossimi aggiornamenti meteo capiremo con più affidabilità il tempo all’avvio del nuovo mese.