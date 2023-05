Temporali, piogge, grandinate, nubi, temperature basse potrebbero finalmente lasciar spazio ad un periodo più estivo, caldo e stabile? Per il momento no, ma quest’oggi ci sono discreti aggiornamenti in tal senso per quanto riguarda la fine della prima decade di Giugno. Le previsioni meteo a lungo termine ci mostrano un presunto rinforzo dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centrale tra 8 e 10 Giugno, ma possiamo davvero fidarci?

Non è certamente una soluzione campata in aria, considerando che entrambi i principali centri di calcolo (l’americano GFS e l’europeo ECMWF) ipotizzano un affondo fresco particolarmente pronunciato tra Atlantico centrale e penisola iberica. Sarebbe proprio questo affondo fresco molto ad ovest dell’Italia a garantire l’espansione (fisiologica) dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo.

Ma attenzione: per il momento non si intravede un anticiclone irresistibile, molto solido e coriaceo in grado di regalarci tanti giorni stabili consecutivi su tutta Italia! Il promontorio anticiclone potrebbe realmente avvolgere l’Italia, ma il cuore dell’anticiclone, quello di fatto più caldo e stabile, potrebbe restare confinato sul nord Africa.

Insomma cosa vogliamo dire con questo? Semplicemente il caldo aumenterà, ma senza grandi eccessi. Questa senza dubbio è una buona notizia dopo le roventi estati vissute di recente, ma naturalmente la presenza di un anticiclone “debole” comporterà degli inevitabili rischi. Ci riferiamo ai temporali pomeridiani che potrebbero svilupparsi durante i pomeriggi soprattutto in montagna e in collina: questa fenomenologia sarà molto presente praticamente ogni giorno di questa prima decade di Giugno (del resto come avvenuto anche nelle ultime settimane), ma potrebbe essere comunque meno frequente tra 8 e 10 Giugno.

In conclusione: potremmo vivere giornate generalmente stabili sulle coste e in pianura, con caldo accettabile e temperature massime attorno ai 26-30°C. Su monti e colline il rischio di acquazzoni e temporali pomeridiani sarà dietro l’angolo, ma nulla a che vedere con la forte instabilità dei giorni precedenti!