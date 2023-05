Mentre milioni di Italiani si preparano a mettersi in viaggio per l’ormai imminente ponte del 2 Giugno, gli ultimi aggiornamenti sul fronte meteo da poco elaborati non sono dei più incoraggianti. A dir il vero non sarebbe poi tanto una novità visto che l’Italia sta vivendo una delle primavere più capricciose di questi ultimi anni. Sono giorni e giorni infatti che il tempo, seppur a fasi alterne, fa parecchio i capricci.

L’attuale quadro meteorologico è ancora bloccato su tutto lo scacchiere europeo. Sul Centronord Europa troviamo una vasta figura di alta pressione che si estende dal Regno Unito fino all’area orientale del vecchio Continente. Più a Sud invece, alle nostre latitudini è presente un lungo corridoio ciclonico dove il tempo risulta spesso instabile come accade ormai da parecchi giorni anche sul nostro Paese.

La maggior instabilità si manifesta soprattutto a ridosso dei monti dove specialmente nelle ore pomeridiane scoppiano improvvisi temporali che localmente riescono a spingersi verso le adiacenti aree pianeggianti ma in particolare sui comparti tirrenici del Centrosud. Sarà questo il contesto meteorologico che caratterizzerà la prossime 24/48 ore e dunque anche la festa del 2 Giugno.

Le cose poi andranno ulteriormente peggiorando a cavallo del fine settimana quando un vortice ciclonico in movimento dalle Isole Baleari verso la Spagna farà sentire la sua influenza anche sul nostro Paese dove ci attendiamo un ulteriore recrudescenza dell’instabilità atmosferica.

Sabato 3 l’attività temporalesca potrà sconfinare infatti con maggior evidenza oltre che sulle pianure e i litorali del Centrosud anche su molte aree pianeggianti del Nord, mentre Domenica 4 il meteo potrebbe mantenersi grigio un po’ per tutta la giornata sulle regioni del Nord e sul versante adriatico del Centro.

Meglio invece andranno le cose al Sud e sui distretti tirrenici dove l’atmosfera potrebbe anche regalarci qualche ora di generoso soleggiamento.

Attenzione anche alle temperature che soprattutto Domenica potrebbero far registrare un evidente scivolone sulle regioni settentrionali e su gran parte del Centro. Ma di questo vi daremo maggior informazioni nei prossimi aggiornamenti.