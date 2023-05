Il bollettino meteo previsto per i prossimi giorni segnala una nuova area ciclonica nel Mediterraneo che porterà una forte ondata di maltempo. Questo fenomeno è previsto iniziare da mercoledì 17 maggio 2023, interessando il Nord, il Centro, la Sardegna, il Sud e la Sicilia, con variazioni di temperatura, venti forti e mari agitati. Ma attenzione, se ne prevede anche uno successivo, forse più intenso.

La presenza del nuovo ciclone nel Mediterraneo, sarebbe il terzo della settimana, influenzerà notevolmente le condizioni meteorologiche in Italia nei prossimi giorni.

Mentre il ciclone di oggi, collegato ad una vasta perturbazione, porterà maltempo su un’ampia porzione del territorio italiano, nei prossimi giorni nuove formazioni nuvolose investiranno l’Italia. Come potrete leggere nel bollettino meteo, le giornate saranno caratterizzate da condizioni climatiche avverse in molte regioni. Tuttavia, è importante sottolineare che su vasti territori del Nord Ovest non sono previste abbondanti precipitazioni, ma piogge modeste, che nel complesso saranno benefiche per l’ambiente. Tuttavia, queste non saranno sufficienti a colmare il deficit idrico accumulato nei mesi precedenti. In altre parole, è necessario che in queste zone piova con più intensità e per un periodo di tempo più lungo.

È inoltre degno di nota che verso giovedì, quindi al termine del periodo coperto da questo bollettino meteo, un nuovo ciclone comincerà a formarsi nel Nord Africa, seguendo il percorso di quello attualmente sull’Italia, e si dirigerà verso la Sicilia, il Mar Tirreno e la Penisola Italiana. Questo comporterà un cambiamento significativo del tempo di cui si è discusso nei giorni scorsi, ovvero l’arrivo di aria calda proveniente dall’Africa sull’Italia. Questa volta l’effetto sarà più marcato nel Nord e oltre le Alpi, dove i venti discesi dalle Alpi causeranno un’ondata di calore.

Previsioni dettagliate

Mercoledì 17 maggio 2023

Nel Nord ci saranno addensamenti compatti lungo l’arco alpino e sull’Emilia-Romagna, con rovesci o temporali diffusi, ancora intensi sulla Romagna. Estese e spesse velature sul resto del paese.

Al Centro e Sardegna il cielo sarà molto nuvoloso o coperto sulle regioni adriatiche e sul Lazio dove avremo rovesci o temporali diffusi, intensi sulle Marche, in attenuazione serale su Lazio, Umbria e Abruzzo. Il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso con deboli rovesci o temporali, in attenuazione serale.

Nel Sud e Sicilia la nuvolosità sarà irregolare, a tratti anche intensa, specie sulle regioni tirreniche, in generale attenuazione dalla sera.

Giovedì 18 maggio 2023

La nuvolosità sarà irregolare, a tratti anche intensa, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale sulle regioni meridionali.

Venerdì 19 maggio 2023

Ancora nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, con rovesci o temporali sparsi, in intensificazione dal pomeriggio sul Nord-Ovest e Sardegna, in successiva estensione serale anche al resto delle regioni centrali e sulla Sicilia.

Sabato 20 e Domenica 21 maggio 2023

Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali sparsi, in parziale attenuazione serale dalla serata di domenica.

Temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in aumento al Nord-Ovest, aree alpine e prealpine e Sicilia, in diminuzione in Pianura Padana, Puglia e Basilicata, stazionarie sul resto del Paese. Le massime in diminuzione lungo l’arco alpino e sulla Sardegna, in lieve aumento sul resto del Paese.

I venti saranno forti, con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali sulle due isole maggiori, in attenuazione serale; da moderati a forti orientali lungo le aree costiere adriatiche settentrionali, anch’esse in attenuazione serale; deboli occidentali sul resto del Centro-Sud e settentrionali al Nord.

I mari saranno da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e Tirreno meridionale; da mossi a molto mossi gli altri bacini.

Insomma, meteo perturbato per questo maggio, e per niente primaverile.