Piogge torrenziali, nubifragi, allagamenti, frane ed evacuazioni! Sembra un bollettino di guerra più che un resoconto di una giornata di maltempo.

In queste ultime 24 ore un minaccioso vortice ciclonico ha provocato davvero una severa fase di maltempo che ha investito molte aree del Nord e con maggior veemenza i settori dell’Emilia Centro-Orientale e la Romagna.

Anche sul resto del Paese si sono registrati parecchi disagi a causa del maltempo e solo sulle regioni di Nordovest il maltempo ha iniziato a dare segnali di attenuazione.

Da Ovest infatti, si sta avvicinando una provvidenziale alta pressione che entro le prossime 24 ore avrà il merito di placare ovunque la furia degli elementi.

Dopo un Mercoledì 3 con segnali incoraggianti sul Nordovest e a seguire anche sul Nordest e il comparto tirrenico del Centro, da Giovedì 4 ci attendiamo un definitivo stop del maltempo fatta eccezione per qualche residua nota d’instabilità sulle sole estreme regioni del Sud.

L’alta pressione dunque si sposterà coraggiosamente verso l’Italia quel che basta per regalarci alcuni giorni di tempo più stabile e via via più caldo soprattutto tra le giornate di Venerdì 5 e Sabato 6 quando gli unici disturbi sul fronte meteo saranno da attribuire a qualche isolato temporale Sabato a carico delle regioni alpine e prealpine.

Saranno questi però i segnali che ci mostreranno ancora una volta che non è giunto il momento della totale e prolungata stabilità atmosferica, tant’è che già da Domenica 7 il meteo tornerà a fare nuovamente i capricci dapprima al Nord e poi su alcuni tratti del Centro. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.