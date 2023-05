Nulla da fare! Non se ne esce da questo interminabile periodo dove più che gli occhiali da sole dobbiamo preoccuparci di tenere sempre un ombrello a portata di mano. Una Primavera così non si vedeva davvero da parecchi anni e la pazienza degli amanti del solleone si è ormai esaurita.

Ma cosa sta accadendo insomma sulle nostre teste? Beh, la situazione l’abbiamo già descritta ormai allo sfinimento e questo è un dato di fatto visto che non si cambia di una virgola. Sull’area Centrosettentrionale del nostro Continente c’è una vecchia nostra conoscenza, l’anticiclone delle Azzorre, mentre il suo stretto parente africano non ne vuole proprio sapere di spostarsi verso Nord. Una notizia tutto sommato nemmeno così negativa, almeno per chi non ama il caldo intenso ed opprimente.

Resta il fatto che l’Italia rimane in una sorta di terra di nessuno, con valori di pressione un po’ bassini e spesso accarezzata da refoli d’aria fresca che scorrono sul bordo più meridionale dell’anticiclone delle Azzorre. Questi sono tutti elementi che favoriscono un contesto meteo poco affidabile, con frequenti fasi temporalesche che prediligono soprattutto i rilievi, ma che occasionalmente si spingono verso le pianure adiacenti.

Questo sarà praticamente il sunto del meteo che ci attende almeno fino alla festa di Venerdì 2 Giugno. Sotto osservazione dunque saranno le Alpi, le Prealpi, tutta la dorsale appenninica, da Nord a Sud. Su questi settori saranno il pomeriggio e le primissime ore della sera ad essere teatro di una diffusa attività temporalesca che si distribuirà comunque in forma molto irregolare.

In quanto alle pianure, segnaliamo a rischio quelle del Nordovest nella giornata di Mercoledì, mentre quelle del versante tirrenico centro meridionale lo saranno praticamente tutti i giorni. Anzi, persino i settori costieri non saranno esenti da qualche grattacapo.

Su queste zone ci sarà anche da fare i conti con un tipo di clima maggiormente sotto tono visto che proprio nelle ore più calde il sole sarà spesso nascosto da minacciosi nuvoloni neri.

E il weekend? Calma, calma, non mettiamo troppa carne al fuoco. Di questo ve ne parleremo nei prossimi aggiornamenti.