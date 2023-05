La prossima settimana è prevista l’arrivo di due perturbazioni in Italia, con una più forte dell’altra, portando piogge e maltempo su gran parte del territorio nazionale. Scopriamo insieme le previsioni e le possibili conseguenze di queste perturbazioni sul nostro clima.

Prima perturbazione: tra lunedì 8 e martedì 9

Zone interessate e fenomeni previsti

La prima perturbazione interesserà principalmente il Nord Ovest, Abruzzo, Molise, Lazio e Sicilia, con qualche veloce acquazzone sul resto d’Italia. Questa depressione porterà piogge sparse e qualche temporale da nord a sud. Possibilità di temporali anche di forte intensità anche con grandine.

Conseguenze per il territorio

Le piogge, seppur rapide, potranno portare qualche beneficio al Nord Ovest assettato, dove sono attese le dapprima citate preziose precipitazioni. Tuttavia, potrebbero risultare deleterie per le regioni già sofferenti a causa dei terreni saturi d’acqua, come l’Emilia Romagna e parte del Sud. Inoltre, non sono da escludere locali nubifragi (bombe d’acqua).

Seconda perturbazione: tra martedì sera e venerdì

Zone interessate e fenomeni previsti

La seconda perturbazione sarà più intensa e persistente rispetto alla precedente. Ci aspettiamo un severo peggioramento su gran parte del centro e del nord tra martedì sera e mercoledì, con piogge e forti temporali su questi due settori e accumuli localmente superiori ai 50-100 mm. Tra mercoledì sera e giovedì, il maltempo si estenderà anche al sud. Anche in questo caso, forse ancor più, non sono da escludere nubifragi.

Conseguenze per l’agricoltura

Le piogge sostenute e prolungate della seconda perturbazione potrebbero causare ulteriori problemi nelle regioni già colpite dalle precipitazioni degli ultimi giorni, soprattutto per l’agricoltura e le infrastrutture. Si raccomanda prudenza e attenzione alle eventuali allerte meteo che eventualmente saranno diffuse dalle autorità competenti.

Tendenza meteo per il resto di Maggio

Nonostante il calendario meteorologico indichi l’inizio dell’estate il 1° giugno, rammentiamo che è sempre in anticipo rispetto a quello astronomico di tre settimane circa, quest’anno il meteo sembra intenzionato a mantenersi bizzarro e a tratti inclemente a lungo.

Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sui possibili sviluppi del tempo nel corso di questo turbolento mese di maggio.

Insomma, la prossima settimana sarà caratterizzata dall’arrivo di due perturbazioni piuttosto robuste che porteranno piogge e maltempo su gran parte dell’Italia. Tenete d’occhio le previsioni meteo per i nuovi aggiornamenti.