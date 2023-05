Ci stiamo avviando verso le fine della prima metà di Maggio e la stagione dei fiori, fatta eccezione per qualche breve parentesi, non è ancora riuscita a regalarci un serio periodo di calda stabilità.

Le alte pressioni continuano a rimanere lontane dal bacino del Mediterraneo ormai diventato una sorta di quartier generale di ripetuti vortici ciclonici che a fasi alterne raggiungono il nostro Paese costringendoci a vivere contesti meteo assai capricciosi.

Bene da un lato, ci riferiamo alla siccità. Male dall’altro visto che non si riesce quasi mai ad uscire di casa senza dover per forza di cose tenere l’ombrello a portata di mano.

Questa situazione caratterizzerà anche i prossimi giorni, weekend incluso, quando gran parte del Paese continuerà ad essere bagnato da piogge sparse anche temporalesche.

Detto ciò, la domanda è ovviamente d’obbligo; tornerà un po’ di bel tempo la prossima settimana? Poco! Diciamo che già da Lunedì e per gran parte della settimana, non vivremo più un contesto così severamente perturbato. E questo è sicuramente già un piccolo passo in avanti.

Nonostante la nostra Penisola continuerà infatti a rimanere sotto il dominio delle circolazioni cicloniche, vivremo contesti più consoni alla primavera rispetto a questi giorni quando su alcune zone del Paese l’atmosfera ha assunto connotati praticamente autunnali.

Insomma, senza entrare ovviamente troppo nel dettaglio, vista anche la distanza temporale, ci attendiamo una settimana con i classici alti e bassi e soprattutto con i caratteristici temporali pomeridiani ( detti anche di calore) che si svilupperanno in lungo e in largo dapprima sui rilievi e in seguito anche verso le zone pianeggianti.

Maggiormente coinvolte da questi capricci del meteo saranno comunque le regioni del Centro e del Nord, mentre al Sud vivremo un contesto a tratti più asciutto.

A conti fatti, riusciremo un po’ tutti a rivedere qualche raggio di sole in più, anche se la vera stabilità atmosferica sembra davvero ancora lontana.