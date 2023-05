L’Italia è alle prese con un vortice ciclonico che comporta meteo diffusamente instabile. Non mancano piogge battenti, forti temporali, grandine e persino anche la neve in montagna. L’area depressionaria è infatti associata ad aria fredda in quota, che sta facendo tornare le temperature sotto le medie del periodo.

Abbiamo già evidenziato che non avremo un miglioramento nell’immediato, ma anzi nel weekend ci sarà una nuova recrudescenza dell’instabilità e del maltempo. L’affondo di un’ulteriore nucleo d’aria fredda dalla Francia favorirà l’approfondimento di un vortice tra il Nord Africa e i mari ad ovest dell’Italia.

Non ci attendiamo quindi nulla di buono e i giorni del weekend avranno caratteristiche più autunnali che da tarda primavera. Le piogge e i temporali bersaglieranno molte regioni, anche se non in modo continuo. Ci sarà spazio anche per temporanei intervalli soleggiati, specie al Sud con anche un richiamo caldo africano.

Cosa accadrà poi in seguito? Le ultime proiezioni meteo hanno confermato che questa fase di instabilità e maltempo proseguirà anche nel corso della nuova settimana. La circolazione atmosferica resterà ingarbugliata ed il Mediterraneo si manterrà sede di una circolazione depressionaria.

Scenario compromesso per tutta la prossima settimana

L’Italia avrà quindi a che fare con altre piogge, temporali, grandinate ancora per tanti giorni. Il Centro Meteo Europeo intravede una fase di marcato maltempo proprio nei primi giorni della settimana, a causa della risalita di un vortice dal Nord Africa verso i mari centro-meridionali italiani.

Questa complessa area di bassa pressione riceverà manforte da ulteriori impulsi d’aria fredda in discesa dal Mare del Nord. Le correnti fredde ed instabili, di matrice polare, scorreranno lungo il perimetro orientale dell’anticiclone delle Azzorre proteso dall’Atlantico verso il Regno Unito.

Non usciremo da questa situazione probabilmente fino almeno al 20 Maggio, se non oltre, tra instabilità e fasi di tempo più perturbato. Tanta pioggia cadrà ancora sull’Italia, come non avveniva da mesi. Da un lato è una buona notizia per la siccità, ma d’altro lato ci potranno essere criticità per la troppa pioggia.

L’altro aspetto sarà il fresco persistente, con temperature che continueranno a mantenersi inferiori alla norma, specie durante le fasi con maggiori precipitazioni. Al momento non si intravede alcuna svolta nemmeno nel lungo termine, con l’Italia esposta ad uno scenario di marcata instabilità sin verso fine mese.