L’Italia continua ad essere sballottata da una Primavera davvero molto dinamica capace di alternare momenti di calma atmosferica a parentesi di forte maltempo in contesti climatici per altro spesso sotto tono.

Anche in questi ultimi giorni, ad esempio, siamo passati da un contesto caldo e discretamente soleggiato a scenari nuovamente temporaleschi per molte aree del Paese e con temperature inevitabilmente tornate sotto tono.

Ora ci apprestiamo a vivere scenari votati ad un ennesimo miglioramento che ci traghetterà verso un weekend tutto sommato discreto.

Ma quello di cui vogliamo parlare in questo editoriale riguarda invece il tempo che ci attende per la prossima settimana, giusto per capire se ci saranno cambiamenti importanti sul fronte meteo-climatico visto che siamo ormai verso la fine di Maggio e in questo periodo dell’anno ci si aspettano i primi veri segnali di calda stabilità.

Tuttavia, dando un rapido sguardo agli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo internazionali, non si scorgono grossi cambiamenti nemmeno per la prossima settimana.

In sostanza, gran parte del bacino del Mediterraneo rimarrà come bloccato all’interno di una sorta di circolazione barica con valori medio-bassi, una condizione che non potrà garantirci dunque condizioni di tempo stabile e nemmeno particolarmente caldo.

Ci attende così una settimana ancora una volta caratterizzata da alti e bassi con giornate che potrebbero iniziare con il bel tempo e finire sotto nubi e temporali.

Si è vero, anche questo fa parte della Primavera, ma sono ormai 2 mesi che l’atmosfera non riesce a concedersi più di 3/4 giorni di stabilità.

Vedremo se nei prossimi giorni tutto verrà confermato oppure se ci saranno cambiamenti in merito a questa possibile linea di tendenza.